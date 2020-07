Vergés: "Preveiem que en els propers dies els casos puguin augmentar al Segrià, cal interioritzar les mesures arreu"

La transmissió del virus a la comarca del Segrià és "alta i comunitària", una situació "molt diferent" de la que hi ha a la resta de Catalunya. Així ho ha explicat la consellera de Salut, Alba Vergés, en una roda de premsa posterior a la reunió del Procicat on s'ha aprovat l'ús obligatori de la mascareta en espais públics a partir d'aquest dijous. "Preveiem que en els propers dies els casos puguin augmentar al Segrià, cal interioritzar les mesures arreu", ha afegit la consellera, que ha comparegut juntament amb la consellera de Presidència, Meritxell Budó, i la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà.



Pel que fa a la situació de la comarca, on des de dissabte hi ha confinament perimetral, la consellera ha destacat que cal "tallar les cadenes de transmissió" i protegir les persones més vulnerables. Per això han iniciat un procés de cribatge a totes les residències de gent gran, i de moment s'han fet tests a quatre dels 33 centres. Així mateix, s'amplia l'equip de vigilància epidemiològica, i 15 persones se sumen a les nou que hi treballaven actualment.

Rastreig dels contactes "a peu de carrer"

D'altra banda, la gerent de la regió sanitària de Lleida, Divina Farreny, ha afirmat que és necessari que el rastreig de contactes al Segrià es faci "a peu de carrer" per garantir que els positius facin l'aïllament correctament. "Hi ha molts casos, molts contactes i situacions diverses", ha recordat Farreny. "Necessitem persones que facin el rastreig a peu de carrer, un treball que intentarem fer els propers dies", ha dit. La gerent ha apuntat que "la identificació de contactes no depèn només de l'atenció primària" sinó que cal "atenció social i comunitària", especialment en situacions en què hi ha barrera idiomàtica. Farreny ha confirmat en roda de premsa que s'ha detectat un nou brot en una empresa frutícola, de manera que ja són 15 els que afecten la comarca del Segrià, 11 en explotacions d'aquest tipus.

L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha assegurat aquest matí que hi ha alguns casos de persones que tenen la Covid-19 o símptomes que es neguen a fer el confinament i la quarantena. En aquest sentit, ha lamentat que amb el marc jurídic actual cap cos policial "pugui retenir" aquestes persones, i per això ha reclamat als departaments de Salut i Interior que busquin algun "mecanisme jurídic" per tapar aquesta "via d'aigua" del sistema. L'alcalde ha matisat que no es tracta d'una "cascada de casos", ja que en el 90% de les intervencions policials quan algú no volia ser derivat a un centre per fe el confinament, "la gent ho acaba entenent".

Reduir les interaccions socials i la mobilitat

Farreny ha destacat que per abordar la situació actual el confinament perimetral "no és suficient" sinó que ha d'anar acompanyat d'una sèrie de mesures que cal complir dins de la comarca per tallar les cadenes de transmissió, incloent la distància de seguretat, el rentat de mans i l'ús de mascareta, però també "reduir les interaccions socials i la mobilitat". La gerent ha subratllat que estan intentant "anticipar-se" i si la ciutadania interioritza aquestes mesures "serà més fàcil".

El gerent de l'Institut Català de la Salut (ICS) en aquesta regió sanitària, Ramon Sentís, ha apuntat que estan definint un pla de contingència pels equipaments sanitaris del Segrià, que contempla la posada en marxa d'un Hotel Salut que ja va funcionar durant el pic de l'emergència sanitària, l'abril i el maig. També estan preparant el reforç del Centre d'urgències d'atenció primària (CUAP) per "reequilibrar les urgències", així com l'obertura d'una tercera planta dedicada a pacients amb Covid-19 a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Actualment, la segona planta, oberta el passat diumenge, ja està al 50% de la capacitat.



Tot i això, Sentís ha dit que no hi ha personal per aquesta tercera planta ja que, a diferència dels mesos d'abril i maig, ara no s'ha aturat l'activitat no relacionada amb Covid-19, a excepció de posposar cirurgies no urgents. Amb les tres plantes hi haurà capacitat per a 75 pacients. Pel que fa a la crida de personal sanitari, a la qual ja han respost més de 250 persones, Sentís ha especificat que es necessiten especialment experts en pacients crítics i semicrítics.



El pla també contempla el trasllat de pacients sense Covid-19 a altres dispostius de la comarca, així com la seva derivació abans de ser ingressats. "Comptem amb la robustesa del sistema públic de Catalunya perquè ens doni suport, a nivell de personal i centres", ha dit Sentís.