Més de 250 sanitaris s'han presentat voluntaris per frenar el rebrot del Segrià

El director del Servei Català de la Salut, Adrià Comellà, ha explicat aquest dimarts com s’està gestionant el rebrot de la Covid-19 a la comarca del Segrià, on hi ha 485 dels 1.000 contagis detectats la darrera setmana a Catalunya. Des de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, Comellà ha anunciat que des de l'Insititut Català de la Salut (ICS) estan organitzant plans de contigència per controlar el rebrot que sobretot ha afectat la zona del Segrià. En aquest sentit, ha explicat que un total de 260 membres del personal sanitari de l'ICS s'han presentat voluntaris per anar a Lleida i ajudar a frenar el rebrot a Ponent. Tot i que encara no s'han incorporat, els professionals es dedicarien sobretot a l'atenció primària i hospitalària.

Comellà ha reconegut que, després de la primera onada de la Covid-19, els professionals sanitaris "estan més esgotats", i ha assegurat que des de l'ICS es donaran els recursos necessaris per alleugerir la càrrega de feina. A més de la crida dels professionals, ha detallat que també derivaran pacients a altres centres hospitalaris de Catalunya per no saturar els serveis sanitaris de Lleida i centrar l'atenció dels malalts de Covid-19 a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

Tot i això, ha afegit que totes les decisions es prendran de forma conjunta amb l'ICS, l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i els centres d'atenció primària de la zona. Respecte a això, ha deixat clar que el lideratge de la gestió sanitària la durien a terme els professionals de Lleida, que "van respondre molt bé a la primera onada".

Davant del rebrot del Segrià, Comellà adverteix que "la lluita contra aquesta malaltia serà llarga". Encara que segons el director de Servei Català de Salut "ara estem en una situació on la corba", remarca que de les 200.000 persones (aproximadament) que viuen al Segrià, 40.000 són especialment vulnerables a la Covid-19.

En aquest sentit, ha especificat que hi ha cinc nivells de risc -els més alts són el 4 i 5-, i que aquestes 40.000 persones - gent gran, amb patologies prèvies, i fins i tot gent jove- formen part dels nivells 4 i 5. Per això ha assegurat que tots els dispositius sanitaris "faran consell perquè les persones amb més risc de necessitat d'hospitalització puguin tenir les millors condicions de protecció possibles".

Per últim, Comellà ha recordat que l'ús de la mascareta és essencial fins que no es trobi una vacuna o fins que la població tingui un nivell d'immunitat molt elevat. És per això que ha celebrat que la Generalitat hagi proposat l'ús obligatori de la mascareta a Catalunya.