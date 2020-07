Els set dies amb més positius de coronavirus al Segrià es concentren en les dues últimes setmanes

Les xifres del Departament de Salut evidencien l'impacte del rebrot de coronavirus al Segrià, que ha provocat que s'hagin pres mesures com el confinament perimetral de la comarca des del passat dissabte. Si bé és cert que les darreres setmanes el nombre de test que s'han fet per detectar positius és molt més elevat que a l'inici de la pandèmia, l'increment de casos és significatiu, fins al punt que els set dies amb més positius a la comarca es concentren en els últims 15 dies. En total, des que s'hi va detectar el primer cas el 6 de març, al Segrià s'han detectat 2.694 positius, dels quals 869 corresponen a les darreres dues setmanes. És a dir, en només 14 dies s'han registrat un terç dels casos d'una pandèmia que ja fa quatre mesos que s'allarga.



Si es va més el detall, es pot comprovar com a partir del 26 de juny es concentren els set dies amb, de moment, més positius a la comarca. Fins aleshores, els 62 casos confirmats el 6 d'abril -en ple pic de la pandèmia- marcaven el sostre, una xifra que s'ha superat el 26 de juny (86 casos), el dia 30 (83) i de l'1 al 5 de juliol (amb 98, 112, 134, 66 i 64 casos respectivament). Els darrers tres dies les xifres cauen a 45, 27 i 18 positius. Cal tenir en compte, però, que les dades poden incrementar-se a l'alça, ja que Salut no sempre rep la confirmació d'un positiu el dia en què es produeix.



De moment, però, el repunt de casos positius no està augmentant la mortalitat, ja que només s'ha registrat una víctima mortal a la comarca per Covid les dues últimes setmanes. Els dies de major mortalitat -amb fins a nou víctimes- es concentren a l'abril. Ara mateix, hi ha 82 persones ingressades als hospitals de la regió sanitària amb Covid, 11 de les quals estan a la UCI. En ambdós casos, les xifres han crescut les darreres 24 hores.

Segons Oriol Yuguero, metge del Servei d'Urgència de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, en principi aquest dijous i divendres s'ha d'assolir "el pic" de la malaltia a la comarca. "Per la meva experiència, avui és un dia determinant, fa 15 dies de les revetlles de Sant Joan i de la finalització de l'estat d'alarma", ha assegurat el metge a Europa Press.