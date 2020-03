El Govern demana a l'Estat el confinament total de la Conca d'Òdena

La Conca d'Òdena seguirà confinada 15 dies més, aquest cop en fase dos. Així ho ha anunciat el conseller d'Interior, Miquel Buch, en una compareixença telemàtica aquest dimecres a la tarda. La fase 2 implica un confinament no només perimetral, és a dir, amb el tancament territorial dels quatre municipis de la zona, sinó també un confinament total a casa per la població, que no podrà anar a treballar excepte si ho fa en un dels sectors essencials.



Segons les dades facilitades per Buch, a Catalunya hi ha 6,9 morts per cada 100.000 habitants per coronavirus, mentre que a l'Estat n'hi ha 7,4 morts. A Madrid, la taxa puja fins als 27,9 morts, per sota de la Llombardia, que en registra 41,6 morts. En canvi, a la Conca d'Òdena s'eleva a 63,1 morts. "Tothom s'ha de quedar a casa. No ho fem perquè volem si no perquè vetllem per la salut de tots els catalans, i en concret dels de la Conca d'Òdena".



Aquesta ordre, però, no és d'aplicació immediata, ja que el Govern espanyol ha d'autoritzar-ne l'aplicació d'ençà que es van centralitzar les competències de la gestió de la crisi. El conseller "no es planteja" que l'Executiu estatal rebutgi aquesta mesura a causa de la gravetat de la situació, però ha anunciat que la mesura també la rebrà el poder judicial, un jutjat d'instrucció de la Conca d'Òdena, que també té poders per aprovar-la. De nou, Buch ha criticat que l'Estat no estigui aplicant el confinament total a tot el territori, tal com ha demanat reiteradament el Govern català: "Les mesures poden ser molt dràstiques i ho són, però de ben segur que així podem garantir fer front al coronavirus. En especial, al brot específic que s'ha generat a la Conca d'Òdena".



La consellera de Salut, Alba Vergés, qui ja havia explicat durant el ple telemàtic d'aquest dimecres que el confinament de la Conca d'Òdena s'allargarà més enllà de les dues setmanes previstes inicialment, ha defensat la mesura: "Que les persones ens puguem quedar a casa és la millor manera de tallar l'índex de transmissió del virus que és alt. Hem t'intentar tallar totes les cadenes de transmissió". Vergés ha ubicat el creixement dels contagis en el que s'havia previst i ha recordat que encara queden quatre setmanes complicades: "Demanem a la ciutadania que facin un confinament total".



L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, encara no s'ha pronunciat al respecte de l'allargament de la mesura. Aquest dimecres al matí ha declarat que estaven "a l'expectativa" que el Departament d'Interior els concretés indicacions. El brot de coronavirus a la Conca d'Òdena ja afecta 306 persones, 140 de les quals són professionals sanitaris, i que ha deixat 41 morts.