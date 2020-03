Torra urgeix a intensificar el confinament per evitar que s'allargui fins el juny

La situació excepcional que viu Catalunya arran de la pandèmia del Covid-19 ha portat a fer la primera reunió informativa sobre el coronavirus de forma virutal. Presidida pel President del Parlament, Roger Torrent, el President Generalitat, Quim Torra, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, el conseller d'Interior, Miquel Buch, i la consellera de Salut, Alba Vergés, contesten a les preguntes dels presidents dels grups i representants de subgrups parlamentaris telemàticament. En aquesta reunió, Quim Torra, ha explicat que, si no s'endureixen les mesures i es decreta el confinament total, el pic de la corba de contagi del coronavirus arribaria a finals d'abril i provocaria que el confinament s'allargués fins al juny. Torra ha explicat que s'han establert diversos escenaris en funció de múltiples informes científics i que el confinament fins el juny és un de possible, però que és evitable si es prenen les mesures contundents necessàries.

"Les projeccions no són bones", ha lamentat el president, encara que ha matisat que "les previsions poden canviar amb canvis d'escenari", però per això cal ordenar el confinament total, mesura que ja han demant diferents experts i a la qual s'hi han afegit presidents de diverses comunitats autònomes. "No és cap caprici, són recomanacions dels experts", ha reiterat. Ha subratllat que cal fer més tests i cal més protecció del personal, i ha anunciat a la població catalana que esperen escenaris de futur que exigiran "responsabilitat, compromís, civisme i autocontenció a la ciutadania". "Si no actuem amb contundència ara, el pic de contagis es pot allargar algunes setmanes", ha alertat. En aquest sentit, Torra ha especificat que algunes projeccions i estudis situen el pic a finals d'abril, una situació similar a la que ha viscut Itàlia. "És un dels escenaris, però és el meu deure comunicar tot el que pot ocórrer", ha asseverat. "Les pitjors perspectives no poden aturar-nos. Ens en sortirem". El President també ha demanat que si no es vol atendre la petició de confinament total de la Generalitat avalat pels informes científics es facin públics els estudis alternatius que puguin apuntalar el rebuig que fins ara ha mantingut el Govern espanyol a la mesura. Si més no "per poder estudiar-los" ha dit Torra.



El líder de l'Executiu català ha actualitzat la xifra d'afectats per coronavirus, on a Catalunya ha provocat 516 morts i 9.938 afectats, dels quals 781 estan en estat greu i 1.524 són professionals sanitaris. També ha afegit que hi ha 1.274 altes hospitalàries. El president ha assenyalat que les dades "són molt preocupants", que el ritme de contagi "és molt alt" i que "hi ha afectacions molt greus". Per això, ha tornat a demanar al Govern espanyol que endureixi les mesures i decreti el confinament total per frenar la crisi del coronavirus, ja que ha recordat que la Generalitat no té competències per fer-ho. "Cal minvar el ritme de contagi i evitar la saturació del sistema de salut", ha remarcat. En aquest sentit, ha emfatitzat que cal alliberar les urgències d'atenció primària, així com les Unitats de Cures Intensives (UCI), on estan patint "un estrès molt alt", i ha recordat que les dues àrees necessiten material de protecció, així com els respiradors.

Així mateix, Torra ha recordat algunes de les mesures que han demanat a l'Executiu espanyol: el confinament total excepte els serveis essencials, la protecció de la ciutadania amb una renda bàsica i universal, el suport a autònomes i empreses amb crèdits i liquiditat, la suspensió de pagaments i subministraments i el reforç màxim al sistema sanitari i assistencial. "S’ha de fer junt i a la vegada. Sé que el futur és incert, però no ens en sortirem si prenem una mesura i no prenem les altres", ha remarcat.



Abans d'acabar la seva primera intervenció, el president de l'Executiu català ha expressat que per a ell "no hi ha colors polítics ni blocs". "Jo i el Govern de Catalunya som a la disposició pel que calgui i us demano tota l'ajuda i generositat i suport per fer-ho possible", ha expressat el president als portaveus dels grups i portaveus dels subgrups parlamentaris que han assistit a la reunió.



El portaveu del grup parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha estat el primer en comparéixer, qui ha mostrat un to sorprenentment conciliador. "El virus ens porta avantatge, hem de prevenir urgentment el col·lapse sanitari", ha asseverat el diputat, qui ha remarcat que donaran suport a totes les mesures que el Govern català demani a l' Executiu espanyol. Ha ressaltat la necessitat "imprescindible" dels tests ràpids, i ha suggerit a l'Executiu català que demani al Govern estatal que autoritzi el desplegament d'unitats militars en les residències. D'altra banda, recordat que el telèfon 112 és de pagament i hauria de ser gratuït, com ara ho és el 061. Per últim, ha assenyalat que calen uns pressupostos nous i unitaris per fer front a la crisi sanitària, i ha assegurat que els comptes comptarien amb el suport de C's.