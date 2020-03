El Govern mobilitza la indústria catalana per produir material en gran quantitat en la lluita contra el coronavirus

La portaveu de l'Executiu català, Meritxell Budó, juntament amb Miquel Buch i Alba Vergés, ha explicat aquest dimarts a través de roda de premsa telemàtica que el Govern mobilitzarà la indústria catalana per produir material en gran quantitat en la lluita contra el coronavirus. Amb aquest objectiu el Govern ha creat un grup de treball per mobilitzar la indústria catalana i aprofitar tot el teixit productiu per aconseguir subministraments per fer front a l'emergència sanitària del Covid-19. El grup gubernamental pretén mobilitzar una "indústria per a la defensa sanitària", i estarà integrat per representants d'Economia, Salut, Empresa, Treball, Afers Socials i Justícia. La primera reunió es farà aquesta tarda i l'encapçalarà el vicepresident Pere Aragonès.

Mesures econòmiques per alleugerar la crisi del coronavirus

D'altra banda, la consellera de Salut ha indicat que els casos de coronavirus continuaran creixent però que l'índex de contagi ha començat a baixar. Així mateix, la consellera ha especificat que han rebut més de 800.000 mascaretes i 37.000 bates de la comanda que va fer la Generalitat prèvia al decret de l'Estat d'alarma per fer fronta al coronavirus, que fins ara comptabilitza 7.864 afectats i 339 morts a Catalunya.

Budó també ha anunciat les mesures econòmiques acordades durant el Consell Executiu, en les quals s'ha modificat el decret llei de mesures urgents de la Generalitat per adaptar-lo al decret d'estat d'alarma. En matèria de contractació, el Govern amplia l'àmbit d'indemnitzacions en els casos de suspendre contractes, les despeses de lloguer, manteniment i instal·lacions durant la suspensió.



Així mateix, anuncien el pagament del contracte encara que estigui suspès, perquè així quan s'aixequi es descomptarà de la indemnització total. Segons Budó, és una mesura duta a terme per perservar els llocs de treball i evitar els Expedients de Regulació d'Ocupació (EROs) i els Expedients de Regulació Temporal D'Ocupació (ERTOs). D'altra banda, a les empreses que suspenguin contractes a través d'ERTOs o EROs en relació amb el personal se'ls hi retirarà aquest pagament per avançat.

Des de la Generalitat han demanat que s'ampliïn les causes per força major dels ERTOs per així garantir els sous dels treballadors, però també per assegurar la viabilitat futura de l'activitat econòmica. Budó ha afirmat que des de l'Executiu català estan treballant perquè no hi hagi ERTOs fraudulents, i ha argumentat que les ajudes "han de poder arribar a les empreses que ho necessitin".



A més de les mesures empresarials, Budó ha explicat les indicacions que també afectaran les famílies, com ara la reducció del 50% del cànon de l'aigua per usuaris domèstics i industrials, així com per les activitats d'agricultura i ramaderia. Aquesta mesura s'aplicarà des de l'1 d'abril fins al 31 de maig. Les persones que ja rebien ajudes en el cànon de l'aigua no hauran de pagar res durant aquests dos mesos.

Budó ha informat que l'Insitut Català de Finances (ICF) i Avalis, compten amb una liquiditat de 1.000 milions d’euros per ajudar a les persones que la seva activitat econòmica s’ha vist afectada pel Covid-19. Davant de la demanda creixent de crèdit, ampliaran el crèdit 750 milions d’euros, dels quals 188 aniran per a construir un fons de garantia, una aportació inicial que serà revisable. En aquesta línia, la ICF i Avalis asumiran un 80% del risc en els prèstecs que sol·liciten les entitats, els autònoms i les empreses als bancs.



La consellera de Presidència també s'ha dirigit a les entitats bancàries: "La ciutadania va salvar els bancs i ara és el moment que els bancs retornin l'ajut", en una nova petició al govern espanyol perquè prengui mesures més dràstiques per pal·liar la situació de crisi sanitària pel coronavirus.



Budó en resposta a Illa i Calviño: "Demanem que es decreti el confinament total perquè, quan abans s'apliqui, abans podrem arribar a les portes d'una solució"

En aquest sentit, ha recordat que la Comissió Europea va suspendre els pactes d'estabilitat i creixement per permetre als Estats fer front a la pendèmia. "Cal que el Govern espanyol traslladi aquestes mesures de caràcter urgent i elimini el dèficit i el sostre de despesa", ha advertit.



A preguntes de Públic, la consellera Budó ha etzibat la necessitat urgent de decretar el confinament total. En aquest sentit, he reiterat al ministre de Sanitat, Salvador Illa, i a la titular d'Economia, Nadia María Calviño, que "quan abans es decreti el confinament total abans arribarà la recuperació econòmica". Illa defensa que no es pot decretar el confinament total, i Calviño manté que aquesta mesura paralitzaria l'economia. "Jo el que li diria a Illa és que altres països ho han fet, que això és el que recomanen, que és important prendre aquesta mesura. Demanem (al Govern Espanyol) que la decreti perquè, quan abans s'apliqui, abans podrem arribar a les portes d'una solució", ha destacat.



Més recursos per un sistema sanitari molt tensionat

Els hospitals, cada cop més saturats a causa de l'afluència de pacients diagnosticats de coronavirus, estan en un punt molt crític, sobretot en els afectats amb símtpomes més greus. En aquest sentit, Alba Vergés, ha explicat que durant aquesta setmana preveuen duplicar la capacitat de les Unitats de Cures Intensives (UCI) que depenen dels hospitals, i tripicar-la la setmana següent. Davant aquesta previsió, Vergés afirma que es necessitaran "espais més enllà dels que estan dins dels centres sanitaris" i que estan mirant quins són els "millors" per ubicar-hi unitats de curs intensives.



La consellera ha especificat que Catalunya té en aquests moments prop de 1.000 llits d'UCI amb 658 persones ingressades per covid-19, la majoria de les quals, 538, necessiten ventilació mecànica invasiva. Es calcula que a Catalunya hi ha normalment uns 600 llits de crítics i semicrítics, segons dades de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica de fa un any consultades per l'Agència Catalana de Notícies. D'altra banda, ha recordat que els pacients més lleus podran ser atesos en el seu domicili i per personal de l'atenció primària.

Per donar suport als col·lectius més vulnerables, sobretot a la gent gran, la consellera ha anunciat que pretenen reforçar la borsa de treball dels professionals que atenen a aquest sector i fer arribar més material per protegir al personal cuidador. En aquest sentit, la consellera ha celebrat que han rebut més de 50.000 mascaretes i guants aquest cap de setmana per a les residències. És una mesura d'urgència, ja que s'han detectat 212 casos positius de coronavirus en 73 residències a Catalunya.



Davant d'aquesta situació excepcional, la coordinació dels centres hospitalaris de Catalunya estarà liderada pel cap de servei medicina intensiva de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Ricard Ferrer, i per nou altres experts en medicina intensiva i té com a finalitat tenir una "xarxa descentralitzada però amb un mateix cervell", ha declarat la consellera. Tot i que s'ha mostrat satisfeta davant l'arribada de les 800.000 mascaretes i més de 30.000 bates, ha reconegut que el Govern espanyol encara no li ha especificat quan ni quantes proves de detecció ràpida del Covid-19 arribaran a Catalunya.

Encara que ha determinat que el Departament de Salut és transparent respecte al número de morts per causa del coronavirus, Vergés no ha respost a la pregunta d'una periodista que ha demanat per via telemàtica la xifra de pacients joves morts a causa d'aquesta malaltia.

2.781 persones sancionades per no complir les mesures del confinament

Continuen les sancions a aquelles persones o establiments que no compleixen les mesures del confinament. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha exposat que els Mossos d'Esquadra i la Policia Local han identificat 8.674 persones i 9.120 vehicles en les últimes 24 hores. En aquest control han detingut 18 persones i han aixecat 2.781 actes de denúncia, i han efectuat quatre tancaments i quatre actes de denúncia a establiments que tampoc complien les indicacions de l'Estat d'Alarma. Respecte als agents afectats pel Covid-19, Buch ha actualitzat que hi ha 44 agents afectats i 1.432 confinats.



Quan a la mobilitat, ha reforçat que hi ha una "tendència a la baixa", i ha especificat que hi ha hagut un 61,7% de reducció sortida de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i un 65,8% d'entrada. Per la seva part, Budó ha asseverat que hi ha hagut una disminució de la demanda d'un 90% a un dilluns estàndard, encara que la reducció en hores puntes és de 65-70%.