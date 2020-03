El Govern català posa a disposició del de l’Estat els nous respiradors i l’app STOPCOVID19CAT

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha remarcat aquest dilluns a través d'una compareixença telemàtica que la majoria d'ingressats en cures intensives afectats pel coronavirus necessiten aparells ventiladors, respiradors, i és per això que ha celebrat la fabricació dels prototips, els quals es poden industrialitzar des d'aquest dilluns. D'altra banda, la consellera ha anunciat que 4.200 de les persones que han fet el test a partir de l'aplicació APP STOPCOVID19CAT estan en estat greu. Així mateix, ha remarcat que les dues tecnologies seran exportables a altres comunitats autònomes que les necessitin.

La consellera de Presidència i portaveu del Govern de la Generalitat, Meritxell Budó, ha declarat que hi ha 118 empreses a Catalunya especialitzades en la impressió 3D que estan treballant per fer respiradors amb aquesta tecnologia. La iniciativa, desenvolupada i produïda a Catalunya, s'ha dut a terme en una aliança entre el Consorci de la Zona Franca, l'empresa HP, Leitat (Tecnio) i SEAT juntament amb CatSalut, a través del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) i l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. En aquest sentit, Vergés ha explicat que han rebut l’interès per part d’altres parts del territori espanyol, i des de la Generalitat han ofert les especificacions tècniques dels aparells per a tothom que els vulgui fabricar.

D’altra banda, Alba Vergés ha destacat que l’APP STOPCOVID19CAT ja ha pogut registrar 740.000 altes, conté un test que fa un diagnòstic per saber si la persona que el fa té o no el Covid-19. L'aplicació, que permet que Salut tingui un mapeig sobre l'extensió dels simptomes de la malaltia, també serà exportable a altres comunitats autònomes que la necessitin. La portaveu ha informat que 4.200 de les persones que han fet el test a través de l'aplicació estan estat greu, siguin col·lectius de risc o sense risc. Davant d’aquests casos, Catsalut s’encarrega de seguir aquests pacients i vigilar "que aquests símptomes no vagin a més". Els 107.000 casos lleus es deriven a l’atenció primària, ha detallat la consellera. La resta no presenten simptomatologia, però Vergés ha remarcat que és important que s’omplin la majoria de tests possibles, ja que és la forma de poder dibuixar un mapa de calor i detectar les zones calentes del virus.

Budó ha recordat que des del Departament d'Empresa de la Generalitat s’ha generat un punt de trobada empresarial per connectar i crear noves iniciatives per combatre el Covid-19, així com oferir mitjans de producció de material mèdic perque així les empreses o centres tecnològics disposin de capacitat de subministrament o recursos suficients.



"Esperem que Pedro Sánchez no trigui el mateix que Conte a prendre aquesta decisió"

D'altra banda, Budó ha tornat a demanar al Govern espanyol mesures més estrictes i ha recordat que Itàlia, després d'un mes "de confinament a mitges", ha decretat el confinament total. "Esperem que Pedro Sánchez no trigui el mateix que Conte a prendre aquesta decisió", ha remarcat la consellera. En aquest sentit, ha recalcat que és una mesura recomanada per més 70 experts científics i mèdics, i que ja ha estat demandada per altres comunitats autònomes, com ara Murcia, Andalusia, així com la ciutat de Madrid. "Creiem que seran moltes les que demanaran el confinament total, així ho recomanen els experts", ha declarat. "Esperem que Pedro Sánchez entengui la necessitat del confinament. Això no va de territori, va de salut, va de salvar vides", ha denunciat. Tanmateix, ha afegit que diverses entitats municipalistes de Catalunya han signat un manifest que reclama la mesura del confinament total.



Per la seva part, el conseller d'Interior Miquel Buch ha assegurat que de moment no veu necessari "el confinament municipi per municipi." Per al conseller s'hauria de confinar tota Catalunya, però "l'Estat ens ha imposat una camisa de força i no podem prendre les decisions, i si les prenguesism posariem en risc a les persones i això no ho farem", ha denunciat.

La portaveu de Govern ha explicat que aquest dilluns al migdia el president de la Generalitat, Quim Torra, s’ha reunit amb 13 cambres de comerç per debatre les mesures econòmiques preses per fer front al coronavirus, així com la mesura que estableix una distància d'1,5 metres entre persones a les empreses. Respecte a l’incumpliment, Budó ha especificat que les accions que es duguin a terme les aplicarà Inspecció de Treball. Encara que la reunió no ha acabat, Budó ha assegurat des de les cambres s’ha s’ha demanat una suspensió del pagament dels importos i sincrimentin la liquiditat i finançament de les empreses.

Interior aixeca 3.300 actes a ciutadans que no han complert les mesures de l'estat d'alarma

Tant la consellera Budó com Miquel Buch han recordat la Generalitat disposa d'un web on els ciutadans es poden descarregar el certificat autoresponsable -certificat autoresponsable de desplaçament en el marc de l'estat d'alarma per la crisi sanitària per la COVID-19- sense la necessitiat d’imprimir-lo. "Fins aquest migdia hi ha hagut 57.000 certificats descarregats en línia", ha apuntat Budó.



Per la seva part, Buch ha destacat que els Cossos de seguretat pública que han aturat 8.700 persones i 4.500 vehicles, de les quals han aixecat cinc actes de denúncia a locals que incomplien el reial decret, han dut a terme el tancament de dos locals, 27 detencions i l'aixecament de 3.300 actes a ciutadans que no han complert les mesures de l'estat d'alarma. D'altra banda, ha explicat que 1.239 agents de policia local i Mossos d'esquadra estan aïllats pel Covid-19, 33 dels quals han donat positiu al test.



Respecte al trànsit, ha assegurat que s'ha millorat respecte al primer dilluns, però no ha estat la millora del cap de setmana. Per al conseller, la mobilitat i la propagació del virus es reduiria amb mesures més estrictes. Tot i això, ha detallat que hi ha hagut un 60,7% de la reducció de la sortida de Barcelona i un 64,6% d'entrada. Ha reiterat que 4 de les 10 trucades del 112 són consultes pel coronavirus i ha recordat que és un telèfon "d'emergències, no de consultes".



Així mateix, Budó ha recordat que hi ha hagut una reducció de l'oferta de transport túblic del 40 i 60%, amb un augment al 75% en hora punta "en els llocs on ha fet falta". En els dies feiners, hi ha hagut una disminució del 65 al 80%, i el diumenge la reducció ha estat del 85 al 95% diumenge. Així mateix, l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha cancel·lat el servei del funicular de Montjuïc.