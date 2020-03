El Govern ordena distància mínima entre persones d'1,5 metres a les empreses

La Generalitat aprovarà en les properes hores una resolució per tal que la distància mínima entre persones a qualsevol empresa sigui d'1,5 metres, excepte en el cas del personal sanitari, serveis socials i forces de seguretat. Ho ha explicat el president del Govern, Quim Torra, en una compareixença després de la reunió telemàtica entre els presidents autonòmics i el president espanyol, Pedro Sánchez.



Torra ha explicat també que quatre comunitats autònomes més s'han sumat a la petició de confinament total, mentre que d'altres han demanat el tancament de ports i aeroports. "Els ho vull agrair perquè ens dona força després de tantes acusacions senzillament per proposar", ha apuntat Torra. No ha revelat quines són degut a la confidencialitat de la reunió i a què, de considerar-ho, ho faran públic els propis presidents.

Torra ha fet una sèrie de propostes en matèria social i econòmica al Govern espanyol, com regular la suspensió dels lloguers, augmentar la prestació als autònoms i atorgar una paga compensatòria als progenitors que hagin de tenir cura dels fills.

"No podem esperar a viure una situació pitjor per prendre mesures contundents", ha insistit Torra. "Parlem de milers de treballadors que cada dia han d'anar a la cadena de producció o taula de treball perquè no els podem oferir seguretat jurídica per quedar-se a casa", ha afirmat.



Sánchez no ha resolt les peticions de Catalunya pel que fa el confinament total però, segons Torra, s'ha compromès a estudiar quins sectors poden aplicar majors restriccions respecte a la mobilitat dels treballadors.



Torra ha valorat l'extensió de l'estat d'alarma 15 dies més perquè considera positiu "tot el que significa avançar en la lluita contra el coronavirus", i ha demanat a ERC i JxCat que hi votin a favor al Congrés: "No m'hi he oposat, s'ha de fer".



Durant la reunió, Torra ha demanat suspendre el sostre despesa de les comunitats autònomes i els ens locals dictat per la Llei d'Estabilitat Pressupostària, per tal de tenir "marge de maniobra" en la gestió de la pandèmia. Així mateix, ha demanat a Sánchez que els 2.800 milions d'euros oferts a les comunitats siguin a fons perdut "i no a compte d'unes autonomies exhaustes, ofegades".

Més mesures econòmiques per recolzar la ciutadania

També ha fet una sèrie de propostes en matèria social i econòmica al Govern espanyol, com regular la suspensió dels lloguers, augmentar la prestació als autònoms i atorgar una paga compensatòria als progenitors que hagin de tenir cura dels fills. Tot plegat es tracta d'un paquet econòmic per tal assegurar "que ningú hagi d'estar angoixat per la seva situació laboral durant el confinament".



Altres mesures són reforçar la impossibilitat de tallar els subministraments bàsics, bonificar fiscalment el manteniment de llocs de treball o millorar les condicions dels Expedients de Regulació Temporal de l'Ocupació (ERTO).



"Hem de donar tranquil·litat i garanties a la ciutadania que es podrà quedar a casa sense patir angoixa pels lloguers i hipoteques", ha conclòs.