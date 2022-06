El Govern espanyol activa una reunió de la Comissió Bilateral amb la Generalitat per tractar el dèficit d'execució d'inversions

La ministra de Política Territorial, portaveu del Govern espanyol i presidenta de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, Isabel Rodríguez, ha enviat aquest divendres una carta de resposta a la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, on planteja la convocatòria de la Comissió d'Inversions i Infraestructures "tan aviat com sigui possible" per tractar el dèficit en l'execució d'inversions a Catalunya. Fonts de Moncloa apunten que la convocatòria d'aquesta comissió no tindrà lloc abans del 15 de juny.

La carta de Rodríguez és la resposta a les cartes que la consellera de Presidència va enviar a la delegada del Govern espanyol a Catalunya, Maria Eugènia Gay, i a la ministra de Transports, Raquel Sánchez, per exigir explicacions sobre la manca d'execució de les inversions de l'Estat a Catalunya.



Tot plegat després que el Ministeri d'Hisenda fes públiques les dades d'execució dels pressupostos i posés al descobert que l'any 2021 l'Estat només va executar a Catalunya 739,7 milions d'euros, un 35,7% de les inversions que constaven als pressupostos. A Madrid l'execució va ser del 184%.

La Generalitat avança que no solucionarà res

La Generalitat, per la seva banda, ha avisat la Moncloa que la Comissió Bilateral d'Infraestructures no solucionarà res. Fonts del Departament de la Presidència consultades per l'ACN expliquen que el greuge de les inversions executades s'ha d'abordar amb "urgència". Vilagrà ha acceptat la reunió de la Bilateral però apunta que calen "compliments reals". Qui presideix la comissió és el vicepresident, Jordi Puigneró, que deriva la trobada a la reunió tècnica ja prevista -però sense data-, amb l'absència de consellers i ministres.