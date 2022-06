El Govern exigeix a l'Estat la represa de les inversions amb l'execució pressupostària del primer trimestre del 2022

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha exigit al govern espanyol la "represa immediata" de les inversions de l'Estat amb l'execució pressupostària del primer trimestre del 2022. "Ja hem demanat les dades d'aquest any", ha avançat aquest divendres a Els Matins de TV3.

Preguntada per la reunió de la setmana que ve entre dirigents del PSOE i ERC al Congrés, Vilagrà ha lamentat que encara no tinguin "tota la informació" sobre el cas d'espionatge: "Queden molts dubtes". A més, ha destacat que "modificar la llei de secrets és un element important" per resoldre el 'Catalangate'.

A l'espera que Moncloa respongui al Govern sobre les inversions, ERC no garanteix els vots al decret espanyol per prorrogar les mesures anticrisi. "La confiança encara no està restablerta... sí que entre grups hi ha converses constants, però aquesta serà arrel de l'execució pressupostaria, exactament per conèixer l'execució pressupostaria del primer trimestre", ha dit Vilagrà, que també ha demanat a l'executiu de PSOE i Podem "tancar la crisi del Pegasus".

Relació amb Junts

Abans que es confirmi el nou lideratge de Junts en mans de Laura Borràs i Jordi Turull en el congrés d'Argelers de dissabte, la consellera de la Presidència ha assegurat que ERC està "còmode" treballant aquest partit com a soci de govern. "La relació interna és bona", ha afirmat Vilagrà.

Jocs d'hivern, Catalunya amb altres països?

La consellera de la Presidència també ha dit que el COE ja té converses amb "altres països" per acollir les proves de salt i lliscament dels Jocs d'hivern. Es tracta d'esports que des d'un inici ja es preveu que s'hagin de fer fora de Catalunya i Aragó. En la mateixa entrevista a TV3, Vilagrà ha demanat "celeritat" per tancar una candidatura, tot recordant que si no hi ha acord amb l'Aragó, podrien arribar a un acord amb estats com França, Itàlia o Bòsnia-Hercegovina per fer les disciplines que Catalunya no pot assumir perquè no té la infraestructura adequada. "Andorra és una possibilitat, però és el COE qui pilota la negociació", ha matisat la consellera, remarcant que encara es treballa en les converses amb l'Aragó.

En aquest sentit, el Govern es reunirà la setmana que ve amb el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, però Vilagrà no ha concretat quin dia.



D'altra banda, Vilagrà ha obert la porta a ampliar la consulta sobre la candidatura dels JJOO a altres territoris: "Seran les comarques directament afectades les que votaran". El Govern espera saber "abans de l'estiu" quina serà la "proposta concreta" de candidatura.

Últim intent del COE amb l'Aragó

Per la seva banda, el president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, ha insistit que farà un "últim intent" per tancar una candidatura conjunta entre Catalunya i l'Aragó pels Jocs d'hivern de 2030, però ha criticat l'actitud del president aragonès, Javier Lambán. En una entrevista aquest divendres al programa El matí de Catalunya Ràdio, Blanco ha lamentat que el debat sobre la candidatura s'hagi polititzat. "És impossible d'entendre el que està passant des de la racionalitat. Passar això a un debat de comissari polític, de constitucionalistes i nacionalistes em sembla que està fora de tot el que és una candidatura esportiva", ha dit.

Blanco ha reiterat que la candidatura conjunta és la "primera opció", que tractarà d'aconseguir "fins al final", però ha defensat que es presentin candidatures en solitari si no hi ha acord. "Tinc previst continuar amb les reunions. Primer convocaré de forma urgent la de la comissió amb representants polítics", ha explicat.



Pel que fa als terminis, Blanco ha dit que després de la visita del president del Comitè Olímpic Internacional (COI), Thomas Bach, han canviat, ja que les dates límit que havia fixat el COE eren amb l'objectiu de presentar-li una proposta aquesta setmana i no ha pogut ser així.

Blanco ha subratllat que es durà un projecte al COI quan en tinguin un de "presentable" i que ho faran per optar als Jocs d'hivern de 2030 si s'aconsegueix tenir-ho abans de l'abril o maig de 2023, quan s'acaba la convocatòria. "Si no anirem a la següent convocatòria", que seria la de 2034, ha apuntat el president del COE.



Blanco no ha volgut donar detalls sobre les proves que no es poden fer a l'Estat i s'hauran d'organitzar a algun altre país. El president del COE ha demanat centrar-se primer a solucionar la qüestió de les proves que s'han de fer a l'estat espanyol.