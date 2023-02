El govern espanyol descarta cedir la comissaria de Via Laietana per fer-hi un espai memorialista

El govern espanyol rebutja cedir la prefactura de la Policia Nacional de la Via Laietana perquè esdevingui un espai de reconeixement, reparació i dignificació de les víctimes del franquisme. Ha estat el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, qui ha rebutjat aquest dimarts en la sessió de control al govern al Senat un reclam de diversos moviments socials, institucions i partits catalans.

Per Bolaños, la comissaria de Via Laietana ja s'ha "resignificat". Sosté que el que va ser un "símbol de la pitjor repressió franquista avui és un lloc on homes i dones que formen part de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat treballen per la seguretat de tots nosaltres i d'acord amb la Constitució i els valors democràtics".

El ministre de la Presidència ha respost així a una pregunta de la senadora d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Adelina Escandell. "Compleixin la llei", ha reclamat, perquè "la història no es pot construir des de l'oblit i el silenci dels venuts" i "el coneixement del nostre passat recent contribueix a assentar la nostra convivència sobre bases més fermes".



La republicana ha recordat al ministre què estableix la Llei de memòria democràtica sobre les polítiques públiques de memòria a Espanya. "Han de canalitzar les aspiracions de la societat civil, incentivar la participació ciutadana i la reflexió social, i reparar i reconèixer la dignitat de les víctimes de tota forma de violència intolerant i fanàtica", ha sintetitzat.

Però el ministre ha insistit en la negativa de l'executiu espanyol a cedir la comissaria. "No es tracta d'amagar els símbols de la dictadura i la repressió", ha dit, "sinó de mostrar amb orgull que la democràcia ha aconseguit que avui els servidors públics treballin per la seguretat de tots d'acord amb els principis democràtics".

Bolaños diu que ERC ofèn als lluitadors per la democràcia

El ministre de la Presidència no s'ha quedat aquí i ha aprofitat per llançar un dard als republicans. Bolaños ha demanat a ERC que deixi enrere la seva "tendència d'identificar l'Estat amb el franquisme", perquè "ofèn els ciutadans que van lluitar" perquè Espanya fos una democràcia, segons ha considerat.

D'altra banda, també ha instat els republicans a mantenir la seva aposta pels "acords". "Jo segueixo apostant per aquesta Catalunya del futur, dels grans acords, de la Catalunya útil, on el líder de l'oposició arriba a acords amb el Govern en el si del Parlament", ha reivindicat el membre de l'executiu.