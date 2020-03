El Govern de Pedro Sánchez ignora les peticions de confinament efectiu de la població

"Amb aquestes mesures tenim capacitat de contenir la propagació del virus" ha dit Pedro Sánchez per negar la possibilitat d'acceptar les mesures més estrictes que proposa el Govern de la Generalitat amb el seu pla de contingència. Més enllà de l'important pla de xoc econòmic aprovat aquest dimarts pel seu Govern, el president espanyol ha insistit en què totes les mesures adoptades pel seu equip "tenen base científica". En aquest sentit, ha elogiat la tasca del director del Centre d’Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, durament criticat per investigadors catalans com el doctor Oriol Mitjà. Ha dit Sánchez que Simón fa una feina“imprescindible però que també contribueix a fer“pedagogia” per comprendre i entendre al que ens enfrontem i com podem entre tots afrontar la pandèmia.

En relació al confinament que proposa la Generalitat, el cap de Govern espanyol ha insistit en què el Covid19 "no respon a fronteres, no respon a territoris" i ha assegurat que l’Estat ha actuat des del“primer minut" i en aquest punt ha agraït “col·laboració de totes les comunitats autònomes amb els seus peròs i matisos".



Sánchez, no obstant això, ha admès que en la gestió de la crisi del coronavirus“hi poden haver errors" perquè "tots els països n’han comès”i ha remarcat que "quan acabi la batalla" els examinaran. Durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, ha entomat d'aquesta manera un lleuger ‘mea culpa’ assegurant que "ja hi haurà temps per avaluar amb el cap fred" i "treure’n lliçons perquè no torni a passar". Malgrat això, ha insistit que les decisions s’han pres basant-se en criteris científics i ha dit que ara és l’hora de la "unitat d’acció" i de la "responsabilitat. "Allunyem-nos del soroll i que cadascú faci la seva tasca", ha afegit. Ara cal "més que mai que ens responsabilitzem, que evitem sortides imprescindibles. Tinguem paciència, molta paciència, ha tornat a demanar.

La Generalitat insisteix: "Que confinin els territoris afectats"

El que preocupa al Govern català, no obstant això, és que més enllà de donar consells a la població sobre la conveniència de quedar-se a casa, cal fer-ho possible i per tant cal evitar, prohibir, el moviment de persones fora de les seves llars per activitats que no siguin indispensables. En relació a les fronteres i a la necessitat de confinament estricte de la població, la consellera de Presidència de la Generalitat, Meritxell Budó, ha assenyalat que "el propi Govern espanyol està tancant fronteres" i ha reclamat de nou el l'aillament "dels territoris més afectats", que autoritzi el "confinament dels ciutadans de Catalunya", perquè en cas contrari s'incrementen de manera exponencial les necessitats d'hospitalització i els pitjors efectes de la malaltia.