El Govern espanyol només permetrà obrir establiments de primera necessitat i prohibirà desplaçaments per l'Estat

El Consell de Ministres aprovarà aquest dissabte la normativa que comporta la declaració de l'estat d'alarma en la qual inclourà, entre altres mesures, el control del Govern de la Sanitat privada -ja s'ha fet a la Comunitat de Madrid- i una restricció màxima del trànsit aeri, segons fonts de l'Executiu espanyol.



També s'acordarà, amb molta probabilitat, prohibir els desplaçaments pel país i es demanarà a la població que es mantingui en els seus domicilis. En la nit del divendres encara s'estudiava la possibilitat d'imposar sancions als qui no compleixin amb aquesta recomanació.

Així mateix, segons les citades fonts, només es permetrà obrir als establiments de primera necessitat, entre els quals estaran les botigues d'alimentació, gasolineres i farmàcies, encara que també es mantindrà l'activitat en aquells sectors estratègics pel funcionament normal del país. També s'està estudiant la reducció o regulació de l'ús del transport públic en les grans ciutats.



A més, el Govern espanyol sembla tenir intencions de mobilitzar a l'Exèrcit, i de fet, les Forces Armades van suspendre divendres tots els exercicis i maniobres per a tenir a disposició tots els seus efectius en la lluita contra la crisi del coronavirus, segons va informar El País.

Sánchez, en la seva declaració institucional anunciant l'estat d'alarma, ja va avançar que el Govern estatal utilitzarà tots els recursos disponibles, "econòmics i sanitaris públics, privats, civils i militars".

En principi, la durada de l'estat d'alarma serà de quinze dies, però ja no es descarta una ampliació d'aquest termini, que estarà en funció de com es vagi desenvolupant la crisi sanitària.

Conferència de presidents

Després del Consell de Ministres, a les 17.00 hores, Pedro Sánchez celebrarà via telemàtica la Conferència de presidents on comunicarà personalment les mesures adoptades l'execució de les quals, en la seva major part, correspondrà a les comunitats autònomes. No obstant això, la mateixa essència de l'estat d'alarma suposa la concentració de potestats en l'Estat, i que tota les autoritats civils de l'Administració i tots els Cossos Policials queden sota les ordres directes del Govern.

Sánchez vol mantenir costi el que costi la coordinació amb les comunitats autònomes i hi ha preocupació en el Govern per l'actitud de la Comunitat de Madrid -la comunitat més afectada per la crisi- ja que qüestiona i censura cada pas que dóna l'Executiu espanyol.

Sánchez ja va telefonar a diversos presidents en la tarda de divendres per a explicar-los algunes d'aquestes mesures, interessar-se per la situació en el seu territori i demanar la seva col·laboració. A més, es vol també fixar unes normes comunes per a tot l'Estat ja que, fins ara, les diferents administracions han anat adoptant, en molts casos unilateralment, les mesures per a lluitar contra el coronavirus.