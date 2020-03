El Govern espanyol pacta actuar contra els desnonaments per impagament del lloguer

El Govern espanyol ha decidit ampliar l'acord de coalició i actuarà contra els desnonaments per impagament de lloguer. Fonts de l'Executiu de coalició traslladen a Público que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, i el vicepresident segon, Pablo Iglesias, han treballat per incorporar aquesta voluntat a l'acord entre PSOE i Unides Podem.



En un comunicat difós aquest dilluns, el Govern explica que abordaran aquesta qüestió en el marc de la reforma de la LAU. "En el marc de la reforma ja prevista de la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU), prendrem les mesures necessàries per evitar aquest tipus de desnonaments", diu el text. El Govern també prorrogarà la moratòria als desnonaments hipotecaris a través d'un reial decret que preveu aprovar aquest dimarts en consell de ministres.



Les negociacions entre els dos vicepresidents van començar fa tot just tres setmanes, després que Iglesias es reunís amb la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), expliquen fonts del Govern.

En aquesta reunió, el vicepresident segon no va poder comprometre's a impulsar mesures concretes, davant les crítiques de la PAH, que fa dues setmanes va llançar la seva campanya de pressió a l'Executiu per aconseguir mesures ràpides en la direcció en què ara s'ha mogut el govern.



Setmanes després, l'executiu posa en valor la importància d'aquest acord: "La clau dels desnonaments són els lloguers", celebren.



També expliquen que el ministre de Transports, José Luis Ábalos, ha facilitat l'entesa, enfront de les posicions de la ministra d'Economia, Nadia Calviño, reticent a actuar en aquest sentit. Les diferències entre Calviño i Iglesias són particularment evidents en aquesta matèria, però finalment les converses han permès a més l'ampliació de la moratòria de desnonaments hipotecaris.



"Així mateix, la Vicepresidència segona ha treballat amb la Vicepresidència tercera per ampliar el termini de la moratòria de desnonaments hipotecaris i perquè més gent en situació de vulnerabilitat pugui acollir-s'hi", diu el comunicat.



A més, després de la crisi en l'executiu per la llei contra les violències sexuals, la setmana passada, el Govern se serveix d'aquest pacte per transmetre imatge d'unitat. Les diferències van portar a convocar una reunió de la comissió que ha de supervisar el compliment de l'acord de coalició, l'espai en què les dues formacions han llimat les seves discrepàncies. Aquesta reunió no apareixia en agenda, i no va ser comunicada fins a la seva conclusió.



La posició de Calvo ha quedat debilitada després de la seva polèmica gestió de tot el que envolta aquesta llei, i el fet que hagi arribat a un acord amb el vicepresident i líder d'UP pot servir per reconstruir ponts. O, si més no, signen una mena de treva. Han treballat "colze a colze", subratlla el comunicat de l'Executiu.



"Al mateix temps que vam acordar la pròrroga a la moratòria de desnonaments hipotecaris, aquest Govern ha decidit prendre mesures per posar fre a una altra xacra social que pateix el nostre país: els desnonaments per impagament de lloguer. En el marc de la reforma ja prevista de la llei d'arrendaments urbans, prendrem les mesures necessàries per evitar aquest tipus de desnonaments, especialment aquells que es donen en zones de mercat de lloguer tensionat i per grans tenidors d'habitatge que es dediquen al mercat immobiliari ", diu l'escrit.

La PAH: "Ho hem aconseguit"

En declaracions a Público, la portaveu de la PAH, Alejandra Jacinto, ha celebrat aquest anunci que, segons afirma, "suposa una victòria" del col·lectiu antidesnonaments i és fruit de "la campanya de pressió iniciada fa 15 dies". Recorda que la plataforma ja va aconseguir que el PP posés una marxa el 2012 una moratòria per desnonaments hipotecaris de famílies en situació de vulnerabilitat i que ara han aconseguit ampliar-la a alguns casos de lloguer.



"Seguirem vigilants fins a conèixer el text definitiu i, sobretot, seguim pressionant fins que es modifiquin qüestions estructurals i aconseguir que el dret a l'habitatge sigui efectiu, és a dir, consolidar un veritable parc públic d'habitatge social i una Llei d'habitatge estatal", ja que "les moratòries són només un pegat davant d'una situació d'emergència".

Per la seva banda, des dels sindicats d'inquilins i inquilines de Madrid i Barcelona, ​​dos moviments socials nascuts fa pocs anys per combatre i denunciar els efectes de la bombolla de preus de lloguer i l'especulació de fons d'inversió, també celebren aquesta mesura, tot i que amb les mateixes reserves que la PAH.



"És un avanç positiu que cal agrair a les pressions de la PAH", ha dit a Público Javier Gil, portaveu del Sindicat d'Inquilines i Inquilins de Madrid. "És un avanç que la moratòria de desnonaments s'ampliï a casos de lloguer, però encara segueix deixant fora els desnonaments per extinció de contractes. Frena els casos més dramàtics però necessitem lleis que facin que no hi hagi desnonaments i això passa per la regulació de les preus ", sosté.



En la mateixa línia, Jaime Palomera, portaveu de Sindicat de Llogaters, recorda que "actualment, una família és desnonada cada deu minuts per ordre judicial, i això només és la punta de l'iceberg: el nombre real és molt més gran perquè la xifra oficial no té en compte els desnonaments invisibles, els que es produeixen per no renovació de contractes".



Segons aquest activista i les enquestes a afectats que realitza el seu col·lectiu a Barcelona, ​​hi ha "dos formes dominants de desnonament per l'especulació amb el lloguer: els que deriven d'un impagament -els que registra el Poder Judicial- i per impossibilitat de fer front al nou preu exigit per l'arrendador, d'una situació d'assetjament immobiliari i/o finalització de contracte ". Per Palomera, "això passa aquí perquè, a diferència de molts països europeus, com França o Alemanya, no existeixen els contractes renovables automàticament o la pròrroga forçosa".