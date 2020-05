El Govern espanyol pacta amb Cs una nova pròrroga de l'estat alarma de només 15 dies, fins el 7 de juny

El Govern espanyol ha pactat amb Ciutadans una nova pròrroga de l'estat alarma de només 15 dies, fins al 7 de juny. La Moncloa ha remès a les 15.20h un comunicat informant-ne, quan encara no havia començat la roda de premsa de la ministra portaveu, posterior al Consell de Ministres que ha aprovat remetre al Congrés la sol·licitud d'aquesta nova pròrroga. Previsiblement serà l'última, tot i els canvis d'opinió de l'Executiu de Sánchez, que inicialment va anunciar una nova pròrroga d'un mes. De fet, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, la portaveu del Govern, María Jesús Montero, ja ha avançat que no descarten demanar-ne alguna més.



Segons el text, durant les pròximes dues setmanes de pròrroga l'executiu "es compromet a analitzar les mesures i, si escau, reformes legislatives necessàries que permetin una sortida ordenada de l'estat d'alarma i la gestió de la pandèmia en aquest moment, ja sense la utilització de l'eina constitucional de la declaració d'alarma". En aquest mateix termini, el Govern estatal es compromet a comunicar al partit de dretes "les primeres conclusions de la seva anàlisi amb l'objectiu de dialogar i, si és possible, consensuar les mesures i reformes legislatives necessàries".



En un altre ordre de coses, el text difós per la Secretaria d'Estat de Comunicació no esmenta cap de les contrapartides d'aquest pacte per a la formació d'Inés Arrimadas, que Ciutadans sí que ha comunicat. El partit ha presumit aquest dimarts que "gràcies al paper de Ciutadans", no es produirà la taula de negociació del Govern espanyol amb ERC, un compromís de Pedro Sánchez i una condició imposada per la formació republicana per permetre la seva investidura com a president estatal.

Tot i l'acord amb Cs, continuen les negociacions entre el PSOE i ERC per abordar una abstenció dels indepedentistes. Els republicans veuen amb bons ulls el termini de 15 dies però reconeixen que la negociació es complica després del pacte amb la formació espanyolista. Segons fonts consultades per l'ACN, les negociacions entre socialistes i republicans s'estan produint amb converses a tots els nivells però es mantenen les diferències en la demanda d'ERC d'acabar amb el "comandament únic". Esquerra també vol que la Generalitat pugui liderar el desconfinament i les mesures socials per abordar la crisi posterior a la pandèmia.

Contactes setmanals amb Cs

Ciutadans va recolzar la quarta pròrroga, el 5 de maig, i des de llavors el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, i la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, han mantingut "contactes setmanals" per analitzar les mesures a aplicar per mantenir la protecció de la ciutadania "en l'àmbit sanitari, econòmic i social". El comunicat assegura que tots dos, Govern i Ciutadans, "mostren la seva satisfacció per la interlocució que estan mantenint" des d'aquest acord.

El pacte preveu també impulsar que el mes de juliol sigui considerat hàbil al Congrés, per "agilitzar el treball parlamentari i recuperar part de l'endarreriment provocat pel COVID-19".

3. En els ajornaments tributaris motivats per l'impacte econòmic negatiu de la COVID-19, s'augmenta en un mes (de tres a quatre) el termini per ingressar impostos pels contribuents sense interessos de demora.



4. Agilitació del pagament de prestacions per ERTO o atur als que encara no ho han cobrat perquè puguin percebre durant el mes de juny, com a molt tard, i prioritat per a la resolució de possibles incidències al respecte.



5. S'analitzarà la possibilitat d'ampliar més enllà de la vigència de l'estat d'alarma la prestació extraordinària per cessament d'activitat dels treballadors autònoms i la conseqüent exempció de les quotes de Seguretat Social durant la percepció de la prestació.



6. Així mateix, s'acorda impulsar que el mes de juliol de 2020 sigui hàbil en el Congrés dels Diputats a l'efecte d'agilitar el treball parlamentari i recuperar part de l'endarreriment provocat pel COVID-19.