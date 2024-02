El govern espanyol plantejarà traslladar en vaixell a Catalunya aigua dessalinitzada de Sagunt

La ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, proposarà al conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, la possibilitat de traslladar en vaixell aigua dessalinitzada a Catalunya des de la planta de Sagunt, al País Valencià, segons ha avançat El Confidencial. Aquesta planta està gestionada per Acuamed, una empresa que depèn del propi ministeri. La rebuda dels vaixells seria al Port de Barcelona i, d'acord amb la informació proporcionada per El País, el volum d'aigua que es podria traslladar arribaria als 7 hectòmetres cúbics a l'estiu.

El sistema Ter-Llobregat va entrar en emergència el divendres passat i Ribera i Mascort es reuniran aquest dilluns a la capital catalana per posar sobre la taula la greu situació de sequera que pateix Catalunya. El dimarts passsat, el conseller ja va asseverar que la relació amb el ministeri "és molt fluida" i que la possibilitat de portar aigua d'altres territoris d'Espanya està present en les converses. "La col·laboració és màxima i segur que trobarem la fórmula perquè, si és necessari, portem aigua", va dir.

En aquestes mateixes declaracions, el conseller Mascort va recordar que el Govern ja treballa des de fa mesos en aquest tessitura i que està en contacte amb navilieres i amb altres indrets perquè el país estigui "a punt" en cas de necessitat. De fet, va assegurar que "no és tan rellevant d'on ve, sinó que ho tinguem tot preparat".



Així mateix, va admetre que es tractarà d'una "solució d'emergència" que donarà resposta a partir de l'estiu a les necessitats d'aigua d'infraestructures crítiques, com els hospitals.