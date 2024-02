Els municipis en emergència intensifiquen les mesures per adaptar-se a la sequera

Al voltant de tres quarts de la població catalana ja viu en municipis que es troben oficialment en fase d'emergència per la situació de sequera. Després de setmanes a l'espera, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DGOC) ha publicat aquest divendres la resolució que fa efectiva l'entrada en el semàfor vermell del pla de sequera, que va decretar el Govern aquest dijous per a 202 municipis del sistema Ter-Llobregat, entre els que hi ha Barcelona i l'àrea metropolitana.

Des d'ara ja s'hi apliquen mesures com la reducció de la dotació d'aigua per habitant i dia a 200 litres, la restricció d'un 80% als usos agrícoles, d'un 25% en els usos industrials i d'un 25% en els recreatius. Aquestes mesures afecten prop de sis milions de persones i inclou municipis com Barcelona, la seva àrea metropolitana, i part de la demarcació de Girona. Recollim algunes de les mesures que s'han activat aquest divendres a cinc dels municipis afectats.

Barcelona

En el cas de Barcelona, el consistori ja tanca el 25 % de les dutxes dels equipaments esportius municipals. Tot i això, dona uns dies de coll perquè es pugui aplicar la mesura en els diversos centres, preveient que estigui desplegada totalment a mitjans de la setmana vinent. A més, des de l'ens local es monotonitzarà el consum d'aigua i se'n farà seguiment.

D'altra banda, l'Ajuntament també prohibeix des d'aquest divendres utilitzar les dutxes als equips federats després dels entrenaments, i ara només es podran dutxar els esportistes en els centres municipals després dels partits. També s'iniciarà una campanya per fer ús responsable de les dutxes. Els camps de gespa només es podran regar amb aigua regenerada o freàtica, amb el mínim d'aigua que es consideri imprescindible per a fer-ho.

Girona

L'altra capital provincial afectada és Girona, que ha decidit anar un pas més enllà: tindrà una ordenança per sancionar aquells qui gastin més aigua del compte i farà un seguiment mensual als grans consumidors. El nou text s'està redactant, que partirà d'allò que ja recollia el Pla de Sequera aprovat durant l'anterior mandat. En aquest cas, el ventall de multes es fixava entre els 125 i els 3.000 euros. També tindrà en compte el model d'ordenança que ha proposat l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) als municipis.



La pisicina de Can Gibert del Pla de Girona. — Marina López / ACN

D'altra banda, l'Ajuntament de Girona també ha fet un llistat dels centres i empreses que gasten més de 5.000 metres cúbics anuals d'aigua: se centrarà especialment en els 30 primers per demanar-los que n'estalviïn. La relació inclou tant centres sanitaris com indústries, empreses i establiments de la ciutat. A més, des de fa un parell de setmanes, Girona tanca les dutxes de piscines i equipaments esportius municipals i només les obre després dels partits.

Sant Cugat del Vallès

Més dràstica ha estat la mesura a Sant Cugat del Vallès, que tancarà les dutxes de tots els equipaments esportius municipals. La mesura no afectarà, però, les instal·lacions que acullin competició federada. A més, aquest estiu no obriran portes aquest les dues piscines municipals descobertes, les del Parc Central i la Floresta. Només el Centre d'Alt Rendiment (CAR) podrà reomplir la seva piscina descoberta, ja que té un ús durant tot l'any per a la pràctica esportiva federada.

Salt (Gironès)

També sobre les dutxes ha decidit incidir l'Ajuntament de Salt (Gironès), en aquest cas tancant-ne la meitat equipaments esportius municipals. A més, també instal·larà brides per reduir el temps de consum d'aigua i també es limitarà la pressió a les que quedin obertes per afavorir l'estalvi. Només deixa nou fonts obertes a tot el municipi, distribuïdes en diferents punts de la ciutat, per tal que els veïns de cada barri puguin tenir a prop un punt d'aigua potable.

Una font pública a Salt. — Ajuntament de Salt / ACN

Abrera (Baix Llobregat)

Des de l'Ajuntament d'Abrera (Baix Llobregat) s'implementen a totes les instal·lacions esportives uns atomitzadors a les dutxes que preveuen reduir un 40% del consum d'aigua. Al Centre Aquàtic Municipal d'Abrera (CAM) també es restringirà l'aigua utilitzada i es tancaran els jacuzzis, mentre al Camp de Futbol Municipal no es regarà la gespa. El consistori està treballant en l'ordenança d'estalvi d'aigua que entrarà en vigor aquest dimarts, amb mesures en la construcció de tota mena d'edificacions i sancions a la ciutadania, des de les lleus de 100 euros fins a molt greus de 3.000.