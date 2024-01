Restriccions a gimnasos i clubs esportius: com els afectarà l'emergència per sequera

Catalunya està a les portes de la fase d'emergència per la situació de sequera. Aquest últim estadi del pla suposa restriccions i mesures en diferents àmbits, entre els quals trobem els gimnasos i els clubs esportius, que afecten un bon gruix de la població que en són usuaris. Es començaran a aplicar quan es declari oficialment, que serà els embassaments de les conques internes baixin del 16% de la capacitat (aquest dilluns estan al 16,23%).

Entre les mesures en estat d'emergència per sequera destaca que aquells equipaments i clubs esportius que tinguin piscines cobertes i descobertes les podran omplir, sempre que ho compensin estalviant aigua a la resta de les instal·lacions. Ho detallen fonts de l'Associació d'Empreses de Catalunya d'Activitat Física i Fitness (Adecaff) a Europa Press.

Segons ha avançat aquest dilluns Betevé, els equipaments esportius podran omplir les piscines i també regar les zones esportives a les fases d'emergència 1 i 2 a canvi de reduir progressivament el consum d'aigua, per exemple a les dutxes. Són unes indicacions que ha donat la Generalitat a Adecaff sobre les modificacions que es faran del Pla de Sequera un cop es declari la situació d'emergència.

En concret, a l'estat d'emergència 1 es podran omplir aquestes piscines, però s'haurà de compensar aquesta aigua usada amb el tancament parcial de les dutxes. També es podrà fer servir l'aigua regenerada i de pou que no competeixi amb l'abastament per regar les zones esportives, com ara la gespa dels camps de futbol, segons el mitjà barceloní.

A la fase d'emergència 2, si es manté la piscina oberta, s'hauran de tancar obligatòriament les dutxes. I a l'estat d'emergència 3 s'haurà de tancar el servei de dutxes de tots els clubs, independentment de si tenen o no piscina o zones de reg esportiu. No queda clar si es podrà continuar reomplint piscines i regar zones esportives.

Reunió amb el Govern

Aquest dilluns al matí, representants d'Adecaff s'han reunit amb representants de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i de la Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat. Els han traslladat que els gimnasos i clubs esportius no són "grans consumidors d'aigua" i que volen posposar al màxim una afectació més gran a les seves instal·lacions per les restriccions d'aigua.