Així es prepara Barcelona per la fase d'emergència de la sequera

Barcelona es prepara per entrar en fase d'emergència per la situació de sequera. Malgrat la previsió de pluges de les pròximes setmanes, el Govern de la Generalitat veu difícil evitar que Catalunya hi entri, amb molta probabilitat al gener. Per això, l'Ajuntament barceloní preveu diverses mesures per a quan s'arribi a l'últim estadi del semàfor de la sequera.

Una de les mesures més destacades és la possible utilització d'aigua freàtica per regar espais verds, el que ara prohibeix el pla de sequera. L'Ajuntament confia en l'aval de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) perquè l'aigua freàtica de Barcelona no és ni potable ni potabilitzable, per la qual cosa tampoc serviria per al consum.

L'Ajuntament té assumit que no podrà regar el 100% del verd, ja que tècnicament potser no serà possible arribar a tot arreu. Actualment, el 80% del verd de la ciutat es rega amb aigua potable i només el 20% es fa amb aigua freàtica, tot a uns nivells de reg de supervivència en coherència amb la fase actual de sequera.

El consistori negocia amb els sindicats de Parcs i Jardins per triplicar els torns i desplegar 250 treballadors per regar manualment alguns espais, així com la maquinària els camions cisterna que contenen aigua freàtica, anomenades tones d'aigua. La prioritat de reg serà l'arbrat viari i les palmeres, especialment per evitar caigudes per estrès hídric, així com les grans avingudes arbrades, per bé que els principals damnificats seran els parcs.



Nova ordenança d'aigües grises

L'Ajuntament també té pressupostades inversions per ampliar la xarxa d'aigua freàtica (14,4 milions) i millorar les infraestructures de reg de determinats parcs i jardins (12,2 milions). A més, treballa en una ordenança d'aigües grises perquè les noves construccions o grans rehabilitacions es facin amb un sistema que canalitzi l'aigua de la pica o de la dutxa cap a la cisterna del vàter. La tramitació no començarà fins al segon semestre.

Possibles afectacions a l'aigua de casa

La directora general de Barcelona Cicle de l'Aigua, Cristina Vila, ha defensat que l'abastament domiciliari no es veuria afectat fins a l'escenari d'emergència 3,quan el llindar es fixa en 160 litres per habitant i dia. És en aquest cas que s'haurien de prendre mesures com les baixades de pressió, descartant pràcticament talls de subministrament en horaris concrets. L'Ajuntament estima podria arribar a la fase al juliol.