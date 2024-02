Què implica l'emergència per sequera i quins municipis hi entren?

L'entrada en la fase d'emergència d'emergència per sequera al sistema Ter-Llobregat, del qual es nodreixen sis milions de persones que viuen en 202 municipis -entre els quals hi ha Barcelona i la seva regió metropolitana, part de la Catalunya Central i Girona (ara en un estat prèvi de preemergència)-, és sens dubte una de les noticies de l'any. El nivell actual dels embassaments d'aquest sistema es troba per sota dels 100 hm3, poc més del 16% de la seva capacitat, mentre que el conjunt de les conques internes cauen a menys del 15,8% i no s'espera un canvi radical de la situació.

Aquest escenari, el més greu dels cinc que té el Pla de Sequera del Govern, obre la porta a molts dubtes: Quines restriccions comporta? Hi haurà sancions? Quins són els 202 nous municipis afectats per aquest canvi? Hi ha nivell de gravetat? A continuació, us responem totes les preguntes.

La fase d'emergència tindrà tres estadis, el tercer és el més greu de tots i el que tindrà més restriccions. Es tracta d'una situació en la qual ja es troben des de fa mesos algunes zones del país, com Riudecanyes (Baix Camp) i més d'una trentena de municipis de l'Alt Empordà que s'abasteixen del pantà de Darnius Boadella i l'aqüífer del Fluvià-Muga.

Tres fases

El semàfor vermell en fase 1 estableix una dotació màxima de 200 litres per habitant i dia, 10 litres al dia menys que el topall previ. En emergència 2 serà de 180 litres per persona i dia, i en emergència 3 de 160. Aquest canvi no es notarà gaire en el dia a dia, però a banda d'aquesta limitació d'aigua per persona i dia, l'entrada en vigor de la nova fase comportarà altres restriccions directes per als ciutadans.

Les modificacions al Pla de sequera aprovades a mitjans de gener afecten gimnasos i clubs esportius amb piscina o camps de gespa destinats a l'esport federat. El pla inicial prohibia el reg d'aquests camps en fase d'emergència, així com el reompliment total o parcial de totes les piscines, però amb els canvis la mesura s'ha flexibilitzat.

Un nedador es prepara per posar-se a l’aigua de la piscina coberta de Santa Coloma de Farners. — Aleix Freixas / ACN

En concret, a l'estat d'emergència 1 es poden omplir aquestes piscines, però s'haurà de compensar aquesta aigua usada amb el tancament parcial de les dutxes. També es podrà fer servir l'aigua regenerada i de pou que no competeixi amb l'abastament per regar les zones esportives. A la fase d'emergència 2, si es manté la piscina oberta, s'hauran de tancar obligatòriament les dutxes, i a l'estat d'emergència 3 s'haurà de tancar el servei de dutxes d'absolutament tots els clubs.

En fase d'emergència també queda prohibit l'ús de les dutxes de les platges, així com altres activitats que impliquen l'ús d'aigua, com ara les pistes de gel o les festes d'escuma. Així mateix, es prohibeix la neteja de qualsevol tipus de vehicle, excepte que la neteja es realitzi a establiments comercials de neteja de vehicles que comptin amb sistemes de recirculació de l'aigua.



Restriccions en l'agricultura

Pel que fa a les restriccions en l'agricultura, l'emergència per sequera també suprimeix el reg agrícola en un 80% (es podrà autoritzar només el reg de supervivència de cultius llenyosos), una prohibició que farà malbé moltes collites. El reg ramader es retalla també a la meitat. Així doncs, aquestes mesures poden posar al límit pagesos i ramaders, que hauran de produir amb només la meitat d'aigua que l'any 2023.

Jardins i piscines

Tampoc es pot utilitzar aigua pel reg de jardins i zones verdes de caràcter públic o privat, per bé que el Govern permetrà als ajuntaments regar arbres perquè no morin i es perdin zones d'obra, especialment de cara a l'estiu. Com ja passava en la fase actual de preemergència, tampoc està permès omplir piscines privades ni d'ús individual: només es permet el reompliment parcial o primer ompliment de piscines d'ús públic en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua. No es poden omplir ni fonts ornamentals, ni llacs artificials ni altres elements d'ús estètic de l'aigua.



La font de la plaça Espanya de Barcelona buida per les restriccions per sequera. — David Zorrakino / EUROPA PRESS

Altres mesures d'estalvi general són la reducció del 25% dels consums d'aigua dels usuaris industrials o la reducció del consum d'aigua en els usos recreatius (25% en usos assimilables a urbans). A més, les administracions locals, a través dels seus plans d'emergència poden establir limitacions o prohibicions addicionals a l'ús de l'aigua en instal·lacions esportives i en espais lúdics.



Tots els municipis que entren en fase d'emergència

La declaració d'emergència 1 afecta tres dels 18 àmbits amb els quals es divideixen les conques internes de Catalunya: embassaments del Ter-Llobregat (regió metropolitana de Barcelona), embassaments del Ter (àrea urbana de Girona i Costa Brava sud) i embassaments del Llobregat (Bages, Solsonès i part del Berguedà)

En total, són 202 municipis de 14 comarques i 5,9 milions d'habitants. A banda, ja hi ha 37 municipis de l'Alt Empordà i Baix Camp afectats des de fa mesos per l'emergència. Es tracta dels àmbits de l'aqüífer Fluvià-Muga, de l'embassament de Riudecanyes i de l'embassament Darnius-Boadella. A continuació us detallem tots els municipis que entren ara en fase d'emergència

Alt Penedès Avinyonet del Penedès

Les Cabanyes

Castellet i la Gornal

Castellví de la Marca

Gelida

La Granada

Olèrdola

Pacs del Penedès

El Pla del Penedès

Puigdàlber

Sant Cugat Sesgarrigues

Sant Llorenç d'Hortons

Sant Martí Sarroca

Sant Sadurní d'Anoia

Santa Fe del Penedès

Santa Margarida i els Monjos

Subirats

Torrelles de Foix

Vilobí del Penedès

Vilafranca del Penedès



Alt Empordà Agullana

L'Armentera

Capmany

Espolla

Garriguella

La Jonquera

Masarac

Mollet de Peralada

Pau

Pedret i Marzà

Peralada

Santa Llogaia dÀlguema

Sant Climent Sescebes

Sant Miquel de Fluvià

Sant Mori

Sant Pere Pescador

Torroella de Fluvià

Ventalló

Vilabertran

Viladamat

Vilajuïga

Vilamacolum



Anoia El Bruc

Masquefa

Piera

Els Hostalets de Pierola

Bages Balsareny

Callús

Cardona

Castellbell i el Vilar

Castellfollit del Boix

Castellgalí

Castellnou de Bages

Fonollosa

Sant Salvador de Guardiola

Manresa

Navarcles

Navàs

Rajadell

El Pont de Vilomara i Rocafort

Santpedor

Sant Fruitós de Bages

Sant Joan de Vilatorrada

Sant Mateu de Bages

Sant Vicenç de Castellet

Súria

Baix Empodrà Begur

Calonge i Sant Antoni

Castell-Platja d'Aro

Mont-ras

Palafrugell

Palamós

Pals

Regencós

Sant Feliu de Guíxols

Santa Cristina d'Aro

Torrent



Baix Llobregat Abrera

Begues

Castelldefels

Castellví de Rosanes

Cervelló

Collbató

Corbera de Llobregat

Cornellà de Llobregat

Esparreguera

Esplugues de Llobregat

Gavà

Martorell

Molins de Rei

Pallejà

El Papiol

El Prat de Llobregat

Sant Andreu de la Barca

Sant Boi de Llobregat

Sant Climent de Llobregat

Sant Esteve Sesrovires

Sant Feliu de Llobregat

Sant Joan Despí

Sant Just Desvern

Santa Coloma de Cervelló

Sant Vicenç dels Horts

Torrelles de Llobregat

Viladecans

La Palma de Cervelló

Olesa de Montserrat

Barcelonès Badalona

Barcelona

L'Hospitalet de Llobrega

Sant Adrià de Besòs

Santa Coloma de Gramenet

Berguedà L'Espunyola

Montclar

Montmajor

Puig-reig

Viver i Serrateix

Garraf Canyelles

Cubelles

Olivella

Sant Pere de Ribes

Sitges

Vilanova i la Geltrú

Gironès Bescanó

Cassà de la Selva

Girona

Llagostera

Llambilles

Quart

Salt

Sant Julià de Ramis

Sarrià de Ter

Vilablareix



Maresme Alella

Arenys de Mar

Arenys de Munt

Argentona

Cabrera de Mar

Cabrils

Caldes d'Estrac

Calella

Canet de Mar

Dosrius

Malgrat de Mar

Masnou

Mataró

Montgat

Òrrius

Palafolls

Pineda de Mar

Premià de Mar

Sant Iscle de Vallalta

Sant Andreu de Llavaneres

Sant Cebrià de Vallalta

Vilassar de Dalt

Vilassar de Mar

Premià de Dalt

Sant Pol de Mar

Santa Susanna

Sant Vicenç de Montalt

Teià

Tiana

Tordera

La Selva Blanes

Breda

Hostalric

Lloret de Mar

Tossa de Mar

Caldes de Malavella

Riudellots de la Selva

Solsonès Clariana de Cardener

Navès

Olius

Pinós

Riner

Solsona



Vallès Occidental Castellar del Vallès

Castellbisbal

Matadepera

Montcada i Reixac

Palau-solità i Plegamans

Polinyà

Ripollet

Rubí

Sabadell

Sant Cugat del Vallès

Sant Quirze del Vallès

Barberà del Vallès

Santa Perpètua de Mogoda

Cerdanyola del Vallès

Sentmenat

Terrassa

Ullastrell

Viladecavalls

Badia del Vallès