L'entrada en emergència per sequera prohibirà reomplir piscines d'hotels, càmpings i parcs aquàtics  

Tot i les darreres pluges, la declaració d'emergència per sequera al sistema Ter-Llobregat, del qual es nodreixen sis milions de persones que viuen en 202 municipis -entre els quals hi ha Barcelona i la seva regió metropolitana, part de la Catalunya Central i Girona (ara en un estat prèvi de preemergència)-, és imminent. El nivell actual dels embassaments se situa al voltant d'un 16,2%. L'estat d'emergència del Pla Especial de Sequera s'activa quan els pantans arriben al 16% de capacitat. El Govern preveu entrar en la fase més greu l'1 de febrer.

La declaració d'emergència -que tindrà 3 fases, la tercera és la que tindrà més restriccions- comportarà diverses restriccions, com limitar el consum d'aigua a 200 litres per habitant i dia, restriccions en vestidors i dutxes d'equipaments esportius o la supressió del reg agrícola.

A aquestes mesures, se sumen les anunciades aquest dimarts pel Govern, que ha fet algunes modificacions del Pla de Sequera. Una de les més destacades és la prohibició d'omplir les piscines d'hotels, balnearis, càmpings, parcs aquàtics, comunitats de veïns o particulars. Només es podran reomplir amb

El Govern també permetrà el reg de jardins i zones verdes públiques amb aigua regenerada o freàtica amb l'objectiu de garantir els refugis climàtics a la ciutat. Així doncs, queda prohibit utilitzar aigua potable per regar, excepte en el reg públic de supervivència de caràcter singular o monumental. A banda, el Govern també ha aprovat la reducció dels cabals dels rius.



Gimnasos i clubs esportius

Les modificacions aprovades aquest dimarts també afecten els gimnasos i clubs esportius amb piscina o camps de gespa destinats a l'esport federat. En un primer moment, el Pla Especial de Sequera prohibia el reg d'aquests camps en fase d'emergència, així com el reompliment total o parcial de totes les piscines. Amb les modificacions es flexibilitza aquesta restricció i gimnasos i clubs esportius amb piscina o camps de gespa d'esport federat hauran d'aplicar diferents mesures en funció del nivell d'emergència (1, 2 o 3).

Els equipaments esportius podran omplir les piscines i també regar les zones esportives a les fases d'emergència 1 i 2 a canvi de reduir progressivament el consum d'aigua, per exemple a les dutxes.

En concret, a l'estat d'emergència 1 es podran omplir aquestes piscines, però s'haurà de compensar aquesta aigua usada amb el tancament parcial de les dutxes. També es podrà fer servir l'aigua regenerada i de pou que no competeixi amb l'abastament per regar les zones esportives, com ara la gespa dels camps de futbol, segons el mitjà barceloní.

A la fase d'emergència 2, si es manté la piscina oberta, s'hauran de tancar obligatòriament les dutxes. I a l'estat d'emergència 3 s'haurà de tancar el servei de dutxes de tots els clubs, independentment de si tenen o no piscina o zones de reg esportiu. No queda clar si es podrà continuar reomplint piscines i regar zones esportives.

Prohibit l'ús de les dutxes de les platges

En la mateixa línia, el Govern també ha aprovat que, un cop s'entri en fase d'emergència, quedi prohibit l'ús de les dutxes de les platges. L'estiu passat alguns municipis com Sitges ja van aplicar aquesta mesura, mentre que d'altres no ho van fer o es van limitar a deixar oberts només els rentapeus.

L'executiu també ha aprovat prohibir algunes activitats que impliquen l'ús d'aigua, com ara les pistes de gel o les festes d'escuma. Així mateix, en fase d'emergència, quedarà prohibida la neteja de qualsevol tipus de vehicle, excepte que la neteja es realitzi a establiments comercials de neteja de vehicles que comptin amb sistemes de recirculació de l'aigua.



Reducció dels cabals ecològics

Finalment, els cabals ambientals dels rius Ter, la Muga i el Llobregat queden reduits a menys de la meitat. Són els fluxos d'aigua mínim per garantir la supervivència dels ecosistemes que en depenen. En el Llobregat a Sant Joan Despí es proposa un nou cabal de 250 litres per segon, en el Ter des del Pasteral fins a la seva desembocadura seria de 600 litres per segon i la Muga, des de Pont de Molins fins al mar, es fixaria un cabal de 40 litres per segon.