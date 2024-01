El pantà de Sau baixa al 4,7% de capacitat: les imatges a vista de dron més reveladores

El pantà de Sau (Osona) representa un dels embassaments més característics de casa nostra. Enmig de la situació per sequera i a les portes d'entrar en la fase d'emergència -on s'aplicaran mesures més restrictives a municipis i ciutadans, és un testimoni de gran evidència dels estralls que la manca d'aigua està causant a molts punts de Catalunya.

El segon embassament en capacitat de les conques internes (que han baixat per primer cop del 16% de capacitat) acumula 7,83 hectòmetres cúbics d'aigua dels 165,26 possibles. Amb un 4,74% de l'aigua que pot emmagatzemar, l'embassament deixa al descobert totes les edificacions que van quedar colgades amb la construcció de la presa a Vilanova de Sau el 1949.

Entre d'altres, la popular església de l'antic poble de Sau, que en èpoques d'emmagatzemament ordinari mostra només la punta del campanar i que ara queda fins i tot encimbellada en un turó ressec. O les restes del poble vell de Sant Romà de Sau, que també treuen el cap per sobre de la poca aigua que queda al pantà.

Restes del poble vell de Sant Romà de Sau que han emergit arran del baix cabal del pantà. — Jordi Borràs / ACN

Les imatges del fotògraf Jordi Borràs que podeu veure entremig d'aquesta informació capturen l'estat de l'embassament des de l'aire. Entre altres aspectes, mostra el contrast entre la línia que forma la vegetació, que s'atura allà on habitualment arribava l'aigua, i la línia del nivell actual, diversos metres més avall.

El pantà de Sau prop del Parador de turisme amb les boires matinals. — Jordi Borràs / ACN

També es pot apreciar un embarcador completament rodejat de terra, encara amb alguna embarcació amarrada enmig d'una paleta de colors marronosos. D'altres imatges expliciten també el cabal escadusser que el riu Ter porta fins al pantà.

L'embarcador de la zona recreativa del pantà de Sau completament sec. — Jordi Borràs / ACN

A les portes de l'emergència per sequera

Els nou pantans que s'utilitzen com a referència per la mitjana de les conques internes han baixat per primera vegada del 16%, segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua d'aquest passat dijous. Això, però, no implica l'aplicació automàtica de la declaració d'emergència, que s'implementa individualment a cadascuna de les unitats que conformen les conques internes.

L'església de Sant Romà de Sau. — Jordi Borràs / ACN

El Govern ha descartat decretar l'entrada en emergència al sistema Ter-Llobregat la setmana que ve, perquè les reserves d'aigua dels embassaments encara es troben al 16,46%, segons dades de l'ACA d'aquest divendres. Tal com ja ha reiterat el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, l'emergència es decretarà quan les reserves caiguin al 16%.