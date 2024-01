Les sancions que ja s'apliquen a Catalunya per consum excessiu d'aigua i les que hi haurà quan Barcelona entri en emergència

Els embassaments del conjunt de conques internes de Catalunya han baixat per primera vegada del 16%, el llindar a partir del qual s'activa la declaració d'emergència per sequera, un estadi que comporta restriccions importants i en el qual es troben des de fa mesos algunes zones del país, com Riudecanyes (Baix Camp) i més d'una trentena de municipis de l'Alt Empordà que s'abasteixen del pantà de Darnius Boadella i l'aqüífer del Fluvià-Muga.

Ben aviat, aquesta situació s'estendrà a les zones de Catalunya que concentren la major part de la població catalana. El conjunt Ter-Llobregat, del qual es nodreixen sis milions de persones de Barcelona i la seva regió metropolitana, part de la Catalunya Central i Girona, se situa en el 16,5%, mig punt per sobre del llindar que preveu el Pla de Sequera. La declaració d'emergència per sequera en aquest punt del país és imminent. També ho són les restriccions, i com a conseqüència, les sancions per l'incompliment d'aquestes.



Del Ter-Llobregat es nodreixen sis milions de persones de Barcelona i la seva regió metropolitana, i Girona

En els sistemes regulats s'estableixen tres estadis, amb una dotació màxima de consum per persona i dia en cada cas: en l'estadi d'emergència 1 és limita a 200 litres per persona i dia, en l'estadi 2 a 180 litres i en l'estadi 3 a 160 litres. Aquesta xifra inclou els consums domèstics, l'aigua que s'empra dins del municipi per activitats econòmiques, la que es fa servir per a usos urbans i la que es pugui perdre per fuites.

Aquest, però, no és l'únic límit. La fase d'emergència del Pla de Sequera també comporta altres restriccions, com la supressió del reg agrícola o la prohibició d'omplir les piscines d'hotels, balnearis, càmpings, parcs aquàtics, comunitats de veïns o particulars, entre d'altres mesures.

Sancions als municipis i als consumidors

L'incompliment de les restriccions comportarà sancions i multes, tant als ajuntaments per part de l'Agència Catalana de l'Aigua com als ciutadans (i empreses) que incompleixin els límits de consum d'aigua que fixen les restriccions per la sequera. Però anem a pams.

Per una banda, la Llei de Mesures Extraordinàries per fer front a la sequera estableix un règim sancionador pels municipis que se saltin les normes. Aquests poden ser sancionats amb multes que van dels 10.000 als 50.000 euros, però en casos extrems arribarien als 150.000 euros si es considera que l'incompliment ha comportat danys greus. Una normativa que va entrar en vigor després de la convocatòria de subvencions, dotada amb 50 milions, per a la millora dels abastaments municipals.

Des del mes de setembre fins l'actualitat s'han iniciat un total de 60 expedients sancionadors

Segons detalla l'ACA, des del mes de setembre fins l'actualitat s'han iniciat un total de 60 expedients sancionadors a municipis que han superat els consums que marca el Pla de Sequera. No obstant, serà un cop es declari l'emergència quan s'analitzarà quins municipis superen la dotació.

Ara bé, l'ACA no serà l'únic ens que sancionarà. Tot i que és qui fixa un marc normatiu general, serà cada municipi o entitat de la qual depèn la competència del subministrament d'aigua el que tindrà capacitat de sancionar als particulars que s'excedeixin en el consum d'aigua. Fa uns mesos, la Generalitat va a tots els ajuntaments una ordenança model que proposa un marc normatiu que puguin adaptar a la seva realitat i que preveu multes d'entre 750 a 3.000 euros, en funció de la gravetat. Per exemple, un cop es declari la situació d'emergència del sistema Ter-Llobregat, una possible multa podria ser omplir la piscina de casa o rentar el cotxe.

Fins a 3.000 euros a l'Àrea Metropolitana de Barcelona

L'ACA també permet als ens podran dictaminar mesures com la reducció de la potència de l'aigua que surt de les aixetes o aplicar mesures més contundents com ara talls puntuals en franges horàries si la situació és crítica. L'objectiu és que tots els municipis tinguin les eines per complir amb els topalls que l'ACA imposa als ajuntaments. Per exemple, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ja ha baixat la pressió de l'aigua als cinc municipis que més en gasten.

L'objectiu és que tots els municipis tinguin les eines per complir amb els topalls que l'ACA imposa als ajuntaments

Les sancions previstes al pla de contingència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona van dels 30 euros per netejar un cotxe, per exemple, als 200 per omplir una piscina petita, mentre els casos més greus poden arribar als 3.000. En aquest cas, seran els consistoris els que poden interposar expedients quan s'identifiquin accions que violin el pla de sequera, i els elevarán a l'AMB perquè imposi la sanció que es consideri.

El Servei Metropolità del Cicle integral de l'Aigua de l'AMB distingeix en el seu reglament entre infraccions lleus, que van fins a 750 euros, infraccions greus, que van des de 751 fins a 1.500, i infraccions molt greus, des de 1.501 fins a 3.000. En aquest sentit, les referents a l'aigua s'ubiquen en general entre les sancions lleus i, a més, les detalla el decret aprovat recentment que estableix aquest ventall d'entre 30 i 200 euros.

Sancions lleus, greus i molt greus a l'AMB Rentat de cotxes fora d'establiments acreditats: infracció lleu amb una sanció de 30 euros.



Ompliment d'una piscina de fins a 72 metres quadrats, amb volum inferior als 72 metres cúbics: infracció lleu sancionable amb una multa de 200 euros.



Regar un jardí de fins a 250 metres quadrats es qualifica d'infracció lleu sancionable amb una multa de 50 euros.

Primers municipis sancionats

Des del passat mes de desembre, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ja imposa multes als municipis que excedeixen els topalls de consum fixat per les restriccions per la sequera. Es tracta dels municipis empordanesos de Begur i Palau-saverdera i els vallesans de Matadepera i Vallromanes per haver superat el consum que tenien autoritzat durant el setembre, quan es trobaven en situació d'excepcionalitat o emergència per sequera.

En el cas de Begur (Baix Empordà), la sanció supera els 54.000 euros i correspon a una multa de 41.800 euros, als quals s'hi sumen 12.555,66 més per litres d'aigua d'excés que s'hi van consumir. Durant el setembre, en estar en excepcionalitat per sequera el topall que tenia el municipi era de 230 litres per persona i dia, però el consum va elevar-se a 356, segons les dades de l'ACA.

Un terç dels municipis que depenen de les conques internes se salten els límits de consum d'aigua

En el cas de Palau-saverdera (Alt Empordà) l'import total de la multa és de 18.877 euros. La localitat es proveeix de l'aqüífer Fluvià-Mugà i es troba en situació d'emergència des de l'agost, el que suposa un topall de 200 litres per habitant i dia. Durant el setembre, però, la mitjana de consum va ser de 333,98 litres. Està prohibit regar els jardins, omplir les piscines o netejar els cotxes fora dels túnels de rentat específics.

Matadepera (Vallès Occidental) i Vallromanes (Vallès Oriental) han rebut multes de més de 50.000 euros. En ambdós casos, al setembre estaven en excepcionalitat per sequera, i van tenir uns consums durant el setembre de 424 litres per habitant i dia i 395, respectivament.

D'altra banda, un terç dels municipis que depenen de les conques internes del país se salten els límits de consum d'aigua que fixen les restriccions per la sequera.