L'ACA declara l'estat d'emergència per sequera a 12 municipis més de l'Empordà

Malgrat les pluges abundants d'aquests últims dies, la sequera que fa tres anys que dura no s'ha acabat. Ho ha dit el director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Samuel Reyes, en una roda de premsa aquest dimarts després de la reunió setmanal del Govern, on ha anunciat que s'amplia l'estat d'emergència per sequera al pantà de Darnius Boadella. L'embassament es troba al 17% de la seva capacitat, i la mesura afectarà als 12 municipis de l'Alt Empodrà que en depenen, entre ells Figueresi Roses.

Aquests se sumen als 24 municipis que es nodreixen de l'aqüífer del Fluvià Muga (Alt Empordà) i de l'embassament de Riudecanyes (Baix Camp), també en estat d'emergència des del juliol. Per tant, ja són 36 les localitats catalanes que es troben en emergència per la sequera, i 149.000 els habitants afectats per les restriccions (123.080 de Darnius Boadella, 24.399 del Fluvià Muga i 1.692 de Riudecanyes).

L'estat d'emergència és l'escenari més greu de tots

L'objectiu de la mesura és evitar problemes d'abastament. El pantà Darnius Boadella ja es trobava en situació d'excepcionalitat, però a partir de la setmana que ve passarà a emergència, l'escenari més greu de tots segons el Pla de Sequera. Ho ha decidit la Comissió Interdepartamental de Sequera.

Els municipis que depenen de l'embassament de Darnius Boadella són: Cabanes, Cadaqués, Castelló d'Empúries, Figueres, Fortià, Llers, Riumors, Roses, Santa Llogaia d'Àlguema, Vilamalla, Vila-sacra i el Far d'Empordà. D'aquests, deu compleixen amb les dotacions fixades en el Pla de Sequera, mentre que només dos (Llers i Santa Llogaia d'Àlguema) superen els límits fixats dins de l'escenari d'excepcionalitat per la presó del Puig de les Basses i la zona industrial.

La Comissió Interdepartamental de Sequera també ha decidit declarar l'estat d'excepcionalitat de l'aqüífer de Carme-Capellades (Anoia) i la declaració de l'estat d'alerta de l'aqüífer del Baix Ter (Baix Empordà). Per altra banda, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) preveu que bona part del sistema Ter-Llobregat -que afecta l'àrea metropolitana de Barcelona- entri en fase d'emergència durant la primera quinzena del mes de desembre. És una mica més tard del que preveia fins ara, a finals de novembre.

Límit de 200 litres per persona al dia

Amb l'entrada en vigor de l'estat d'emergència per sequera, es fixa una dotació global d'aigua de 200 litres per habitant i dia de mitjana per municipi. També es suprimeix el reg agrícola -es podrà autoritzar només el reg de supervivència de conreus llenyosos-, s'ha de reduir un 25% els consums d'aigua dels usuaris industrials i també el consum d'aigua en els usos recreatius.

Es prohibeix l'ús d'aigua per al reg de jardins i zones verdes (públics i privats), la prohibició total de l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials, piscines d'aigua dolça i la prohibició de netejar qualsevol vehicle, excepte en establiments de neteja específics.

A més, les administracions locals, a través dels seus plans d'emergència, poden establir limitacions/prohibicions addicionals a l'ús de l'aigua en instal·lacions esportives, públiques/privades i en espais lúdics.



Ajuts per valor de 40 milions

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha resolt aquesta setmana una nova línia d'ajuts per a millorar l'abastament d'aigua en alta dels municipis, amb una dotació de 40 milions, consistent en millorar la garantia en quantitat i qualitat per als municipis que tenen problemes de subministrament o que depenen de captacions vulnerables.

Aquesta subvenció, que fins ara era de 15 milions, s'ha incrementat a causa de l'allau de sol·licituds dels ajuntaments, 209 en total. Entre les actuacions que es contemplen hi ha el pretractaments d'aigües -filtracions i decantacions-, millores d'eficiència a les infraestructures d'emmagatzematge, adequació d'embassaments i millora del rendiment de pous.