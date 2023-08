L'ACA declara l'estat d'emergència per sequera a l'aqüífer Fluvià-Muga i el pantà de Riudecanyes

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha declarat l'estat d'emergència per sequera per primera vegada a dues unitats hidrològiques: l'aqüífer del Fluvià-Muga, a Girona, i el pantà de Riudecanyes, a Tarragona. La mesura afectarà les localitats que s'abasteixen d'aquests dos embassaments: 22 municipis de l'Alt Empordà i dos del Baix Camp, on el consum d'aigua es limitarà a un màxim de 200 litres per habitant al dia.

Les pluges dels darrers mesos no han estat suficients per revertir la situació de sequera que pateix el país des de fa més dos anys. L'Agència Catalana de l'Aigua ja va aplicar restriccions fa uns mesos a bona part de Catalunya activant l'estat d'excepcionalitat als sistemes Ter-Llobregat i als de l'Anoia-Gaià. També ho va fer al sistema del Fluvià-Muga, on ara ha anat un pas més enllà i ha declarat l'estat d'emergència, l'escenari més greu de tots, que s'activa quan les reserves baixen per sota del 16%.



Així ho ha anunciat el director de l'ACA, Samuel Reyes, en una roda de premsa aquest dimecres després de la reunió de la Comissió Interdepartamental de la Sequera del Govern: "Un maig i juny amb pluges no permeten superar 30 mesos de sequera", ha admès. Es preveu que la mesura entri en vigor la setmana que ve, en el moment en què es publiqui la resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

L'ACA també ha proposat que els municipis que depenen de l'embassament de Siurana —Torroja, Porrera, Gratallops i Poboleda—, que es troben en una situació semblant a la de Riudecanyes, adoptin les mesures de la fase d'emergència, malgrat que no els pot obligar perquè no depenen d'aquest ens, sinó de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.

25.910 persones afectades per la mesura

L'aqüífer del Fluvià Muga es troba a 14,4 metres sobre el nivell del mar, per sota de la cota més baixa a què havia arribat l'any 2009, que va ser de 14,5 metres, degut a la falta de pluges dels darrers mesos a la comarca de l'Alt Empordà. L'ACA ha decidit declarar l'estat d'emergència de manera preventiva. L'objectiu de la mesura és evitar que els municipis que depenen de l'aqüífer tinguin problemes d'abastament.

L'aqüífer del Fluvià Muga i el pantà de Riudecanyes abasteixen un total de 25.910 persones

Les localitats afectades, que comprenen una població de 24.399 habitants, són: Agullana, l'Armentera, Capmany, Espolla, Garriguella, la Jonquera, Masarac, Mollet de Peralada, Palau-saverdera, Pau, Pedret i Marzà, Peralada, Sant Climent Sescebes, Sant Miquel de Fluvià, Sant Mori, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià, Ventalló, Vilabertran, Viladamat, Vilajuïga i Vilamacolum.

Pel que fa a l'embassament de Riudecanyes (Baix Camp), que està al 6%, amb un volum de 0,3 hm3, s'hi declararà l'emergència per garantir l'aigua de boca als municipis de Riudecanyes (1.279 habitants) i Duesaigües (232). Així doncs, la mesura afecta anun total de 25.910 persones.

Més restriccions

A banda del límit de 200 litres per persona al dia, també es suprimeix el reg agrícola -es podrà autoritzar només el reg de supervivència de conreus llenyosos-, s'ha de reduir un 25% els consums d'aigua dels usuaris industrials i també el consum d'aigua en els usos recreatius.

Es prohibeix l'ús d'aigua per al reg de jardins i zones verdes (públics i privats), la prohibició total de l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials, piscines d'aigua dolça i la prohibició de netejar qualsevol vehicle, excepte en establiments de neteja específics.

A més, les administracions locals, a través dels seus plans d'emergència, poden establir limitacions/prohibicions addicionals a l'ús de l'aigua en instal·lacions esportives, públiques/privades i en espais lúdics.