La Generalitat amplia l'excepcionalitat per sequera, que ja arriba a gairebé 500 municipis

Tot i que benvingudes, les pluges del darrer cap de setmana no han servit ni de bon tros per revertir la situació de sequera que des de fa molts mesos pateix bona part de Catalunya. I la constatació ha estat que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), organisme que depèn de la Generalitat, ha decidit ampliar l'estat d'excepcionalitat de sequera. Si fins ara afectava 224 municipis, amb l'expansió arribarà ja a 495.

A nivell territorial s'aplicava des de fa dos mesos als sistemes Ter-Llobregat -que inclou Barcelona, l'àrea metropolitana i bona part dels nuclis més poblats del país, com Terrassa, Sabadell o Mataró- i al del Fluvià-Muga i passarà a fer-ho també als de l'Anoia-Gaià, la capçalera del Ter, l'embassament de Darnius Boadella, l'Empordà, el Llobregat Mitjà, Prades Llaberia i la Serralada Transversal.

En una compareixença posterior a la reunió setmanal del Consell Executiu, el director general de l'ACA, Samuel Reyes, ha comentat que les pluges dels darrers dies almenys "donaran dues setmanes de marge" a les reserves d'aigua, que han crescut lleugerament i se situen en el 25,3% en el cas dels embassaments de les conques internes.

Quines mesures comporta l'excepcionalitat?

La situació d'excepcionalitat és la quarta més greu en la classificació de l'ACA, només per sota de la d'emergència, a la qual s'arriba quan les reserves cauen per sota del 16%. L'entrada en excepcionalitat comporta restriccions com la prohibició de l'ús d'aigua per al reg de jardins i zones verdes siguin públiques o privades -excepte el reg de supervivència per plantes o arbres; el reg de gespa, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada d'esport; i la neteja de carrers, clavegueram i paviments amb aigua potable; la reducció de la dotació de reg agrícola en un 40%; en un 15% dels consums d'aigua dels usuaris industrials; o en els usos recreatius.



A més a més, "només es pot fer ompliment parcial de piscines d'aigua dolça que disposin de sistemes de recirculació". Finalment, es fixa una dotació màxima de consum de 230 litres per habitant i dia, 20 per sota dels que hi ha en situació de normalitat.