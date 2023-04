La pluja rega amb força parts del Pirineu, però és anecdòtica a l'àrea metropolitana i no arriba a Ponent

Després de setmanes amb una pluja inexistent o gairebé arreu de Catalunya, aquest cap de setmana finalment han arribat unes precipitacions molt desitjades, atesa la sequera cada cop més extrema que pateix el país. En qualsevol cas, però, l'episodi no és ni de lluny suficient per revertir el dèficit hídric acumulat -les reserves de les conques internes tot just estan al 25% de la seva capacitat-, ni tirar enrere les recents mesures que s'han adoptat, com ara aturar el reg de canals com el d'Urgell o el Segarra-Garrigues.

De fet, la pluja no ha estat generalitzada, ni de bon tros, i mentre han caigut quantitats importants en algunes parts del Pirineu, en d'altres zones ha estat anecdòtica o, directament, nul·la. Així, durant el dissabte les precipitacions més importants van registrar-se al Ripollès, la Cerdanya i el nord del Berguedà, on es van arribar a acumular un màxim de més 55 mm (a Ulldeter, Ripollès; a Núria es va arribar als 50), mentre que a Malniu (Cerdanya) en van caure més de 40. En aquestes comarques, en general, les pluges van deixar més de 20 mm arreu, una quantitat que només va igualar-se en algunes parts d'Osona o del Pallars Sobirà.

Al Pre-Pirineu les precipitacions van oscil·lar entre els 10 i els 20 mm, mentre que les pluges van ser més febles a la resta del territori. A l'àrea metropolitana de Barcelona, per exemple, difícilment es va arribar als 5 mm, una situació anàloga a la de les comarques gironines -amb l'excepció de la Garrotxa i l'Alt Empordà, on va ploure més- i la del Camp de Tarragona. A Ponent, directament, no hi va ploure o el que hi va caure va ser absolutament residual, com a les Terres de l'Ebre, menys a la zona dels Ports, on les xifres van ser més importants.

La previsió de diumenge és que les pluges siguin molt inferiors i, de fet, fins les 12h gairebé no ha plogut enlloc i només destaquen les quantitats caigudes a l'Aran.