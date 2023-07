El nivell d'aigua als embassaments de les conques internes torna a recular

El nivell d'aigua als embassaments de les conques internes catalanes ha trencat la tendència a l'alça i ha tornat a recular durant el mes de juliol. Els pantans se situen ara per sota del 28%, després que al maig el volum voregés el 25% i toqués mínims de l'actual període de sequera. El nivell d'aigua havia pujat al 30,2% el juny, gràcies a la pluja.

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) veu "normal" que la xifra hagi baixat durant el juliol, ja que "es consumeix més aigua, hi ha una major evaporació, i menys aportacions per les pluges". Tot i la caiguda d'aquest mes, l'ens no calcula que s'aixequin les actuals restriccions a curt termini. Manté que no s'entrarà en fase d'emergència per sequera fins, com a mínim, el novembre.

Les pluges de maig i juny han permès recuperar "només uns cinc punts el nivell de reserves", principalment en el sistema Ter Llobregat, detalla l'ACA. D'altra banda, a zones com l'Alt Empordà o les comarques de Tarragona, la manca de pluges ha fet que la recuperació sigui "gairebé inexistent".

L'Agència Catalana de l'Aigua preveu poques pluges durant el mes d'agost, però espera que a la tardor hi hagi més precipitacions. Caldria que els embassaments assolissin un nivell de reserves de més del 60% per tornar a la normalitat.

Darnius Boadella, Siurana i Riudecanyes, en mínims històrics

El pantà de Darnius Boadella (Alt Empordà) està al 21,5% de la seva capacitat total, uns nivells que no s'havien vist des de, com a mínim, l'any 2000. El mateix passa a Riudecanyes (Baix Camp), que té un nivell del 5,3%. Siurana (Priorat) no registrava un nivell tan baix des de fa 23 anys, amb un 5,9% d'aigua embassada. A la cua els segueix Sau (Osona), que va tocar fons a mitjans d'abril amb un 6,5%, quan va acabar la transferència de cabal cap a Susqueda. Està ara al 25,3%, un descens respecte al 31,9% de l'1 de juliol.

Susqueda (Selva) es troba al 28,5%, el nivell més baix des de la sequera del 2008, mentre que La Baells (Berguedà) registra un 36,3% d'aigua, uns deu punts més que a la primavera. La Llosa del Cavall (Solsonès) es manté just per sobre del 25%, un valor similar a la resta d'aquest any, mentre que Sant Ponç (Solsonès) està en el 38%, deu punts més que el maig.

Entre els pantans gestionats per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre que se situen a Catalunya, només n'hi ha dos amb un nivell d'aigua inferior al 50%. Es tracta del de Guiamets (Priorat), a un 5,2% de la seva capacitat total, i el de Rialb (Noguera), al 19,5%.