El Govern espanyol amenaça de recórrer al Tribunal Constitucional la llei catalana contra la sequera 

El Govern espanyol va iniciar la setmana passada els tràmits per impugnar davant del Tribunal Constitucional la llei catalana per combatre la sequera, que va aprovar el Parlament de Catalunya el maig passat justament amb els vots del PSC –juntament amb els d'ERC i Junts–.

Segons ha avançat el diari Ara, l'executiu de Pedro Sánchez considera que la llei catalana permet utilitzar la contractació d'emergència sense que es compleixin alguns dels requisits que estableix la Unió Europea i sense necessitat de justificació en molts casos.

El Govern espanyol ha dit que vol negociar amb el català per no arribar al Tribunal Constitucional i evitar així el recurs d'inconstitucionalitat, que implicaria la suspensió de tota la normativa. La Generalitat ho titlla d'"aberració".



Un procés de conciliació per evitar el recurs

Fonts de la Moncloa consideren que la normativa catalana preveu que qualsevol actuació orientada a pal·liar la sequera exigeix una intervenció immediata per part de l'administració pública que fa impossible la contractació ordinària o d'urgència.

No obstant, el Govern espanyol argumenta que la tramitació d'emergència ha de ser un procediment excepcional que s'ha de limitar a l'estrictament imprescindible per solucionar una situació extraordinària i que cal justificar en cada cas.

"La impugnació per part de l'Estat de la llei catalana contra la sequera és surrealista"

La llei contra la sequera que va aprovar el Govern català preveu inversions per als ajuntaments i també sancions per als consistoris que no complissin les mesures d'estalvi d'aigua.

En una entrevista a Els matins de TV3, el conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, ha titllat la impugnació de la llei d'"inaudit" i "surrealista". Mascort ha assegurat que es tracta d'una normativa "imprescindible" per als ciutadans de Catalunya i que va en la mateixa línia d'un reial decret que va aprovar el Govern de l'Estat el 2022.

El Govern espanyol ha recordat que durant aquesta legislatura s'han iniciat 22 procediments de conciliació i s'ha arribat a 16 acords totals i quatre parcials, cosa que ha evitat 20 recursos d'inconstitucionalitat.