El Govern espanyol proposa reducció de jornada, línies de crèdits a Pimes i ajornaments fiscals pel coronavirus

El president de Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimarts les mesures que contemplarà el pla de xoc econòmic de l'Executiu per lluitar contra el coronavirus i que inclourà, entre d'altres actuacions: reducció de jornades i ajustos de plantilla temporals; línies de crèdit a les Pimes perquè tinguin liquiditat; ajornament o moratòria de les obligacions tributàries i una major inversió en el subministrament de medicaments i atenció sanitària.



Sánchez també ha apuntat que hi haurà mesures per a les famílies amb fills afectades pel tancament dels centres educatius, així com un major suport per als sectors més afectats per la crisi, com el turisme i el transport, però no ha concretat en què consistiran.



Totes aquestes mesures seran concretades i negociades aquest dijous amb els agents socials, per després ser aprovades en un Consell de Ministres extraordinari que se celebrarà aquest mateix dia.



Sánchez, que ha comparegut en roda de premsa després d'una Cimera Europea extraordinària celebrada per videoconferència, també ha anunciat que la voluntat de la Unió Europea és flexibilitzar les normes del pacte d'estabilitat. A més, ha apuntat que des d'Espanya també s'ha demanat a Europa que s'impliqui en mesures per donar liquiditat a les Pimes.

Sánchez ha fet una crida a la ciutadania perquè segueixi les recomanacions dels experts

El president espanyol ha defensat la gestió feta fins ara per l'Executiu, assegurant que s'ha guiat per la confiança en la direcció tècnica dels experts, la cerca de la coordinació màxima amb les comunitats autònomes, i el seguiment de molt de prop de l'evolució de la crisi, així com una total transparència informativa.



Sánchez ha reconegut que "costarà" superar l'actual situació i ha vaticinat que vindran "setmanes difícils", però ha assegurat que Espanya superarà aquesta crisi sanitària i econòmica. En aquest sentit, ha fet una crida a la societat civil perquè cadascun dels seus integrants assumeixi el seu paper i segueixi les recomanacions que emanen dels experts. Especialment, el president ha insistit en extremar les mesures d'higiene.



En aquest sentit, volent adoptar un to una mica èpic, Sánchez ha assegurat que aquesta crisi se superarà, "i per combatre-la farem el que calgui, on calgui i quan calgui".



El president de Govern no ha volgut entrar en les crítiques que han arribat des de l'oposició i ha expressat que un tema d'aquesta gravetat requereix que hi hagi unitat, de manera que ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat: "Junts superarem el coronavirus", ha afirmat.