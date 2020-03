Educació tanca l'Escola Feliu i Vegués de Badalona pel coronavirus

El Departament d'Educació ha decidit aquest dimarts tancar l'Escola Feliu i Vegués de Badalona durant dues setmanes, després que el Departament de Salut hagi demanat confinar-ne 17 docents. Amb aquesta escola, són tres els centres educatius tancats a Catalunya, després que aquest dilluns tanqués l'Escola Bressol de Gràcia i també l'Escola Oficial d'Idiomes del Prat de Llobregat.



Paral·lelament, el president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha anunciat el vespre d'aquest dimarts l'ajornament de les Falles, que s'havien de celebrar del 15 al 19 de març, així com de les festes de la Magdalena, que havien de començar aquest diumenge.



Puig ho ha anunciat en roda de premsa, en la qual ha destacat que la decisió s'ha pres seguint la instrucció del Ministeri de Sanitat. A través del canal oficial de Twitter de la Generalitat valenciana s'ha afegit que la decisió s'ha adoptat per "responsabilitat", per indicació dels experts i "pensant en el bé general de la població".

En les últimes hores han augmentat els ajornaments i suspensions d'actes i esdeveniments públics tant a Catalunya com arreu de l'Estat. És el cas de la vuitena edició de la Fira de l'Ensenyament de Badalona, que s'havia de celebrar els dies 12 i 13 de març al recinte de l'Escorxador i que ha estat anul·lada de forma preventiva.



D'altra banda, la Fira de Barcelona està estudiant ajornar el Saló de l'Ensenyament a finals d'abril o principis de maig després que el Departament d'Educació anunciés que no participarà a aquesta edició, que s'ha de celebrar del 18 al 22 de març. Educació ha instat a les direccions dels centres educatius que anul·lin les visites d'alumnat i professorat que tinguin organitzades al Saló per evitar el contagi del coronavirus.



A Girona, l'Ajuntament ha activat el protocol d'emergència i ha suspès les activitats escolars fora dels centres aquest dimecres i dijous, com ara sortides al Teatre Municipal o a l'Auditori. L'objectiu és evitar el contacte entre alumnes de diferents centres.



El matí d'aquest dimarts, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha recordat que el risc actual a Catalunya és més lleu que a altres punts de l'Estat, com ara Madrid o el País Basc, però que la situació és molt canviant i que era "possible" que s'arribés al tancament d'algunes escoles.



La Consellera Alba Vergés ha indicat que l'avantatge que té Catalunya és que es pot preparar millor, perquè de moment no té cap focus preocupant: "Ens estem preparant per a un augment de casos forts", ha dit la consellera, qui ha assegurat que tot el sistema sanitari s'està organitzant. Alhora, ha recomanat que les persones grans o amb patologies limitin les sortides, i que la població en general no vagi a treballar si té tos o febre.



La consellera ha reiterat que Catalunya es troba en fase de contenció, un esglaó per sota del que anunciava aquest dilluns el ministre de Sanitat, Salvador Illa per a les zones amb "transmissió comunitària significativa". Illa va catalogar la nova fase de "contenció reforçada", que implica el tancament de tots els centres docents.



Els viatges de la IMSERSO, suspesos durant un mes

Tots els viatges de la IMSERSO durant el mes de març han estat suspesos per evitar nous contagis, una mesura que afecta unes 200.000 persones. La decisió, presa pel Govern espanyol, vol evitar posar en risc les persones grans, un dels col·lectius de risc davant el covid-19 i altres malalties respiratòries.

El Gremi de Restauració, per la seva banda, ha alertat que s'ha produït una "allau d'anul·lacions de reserves" per a Setmana Santa, i ha demanat a les administracions que prenguin mesures "excepcionals" per pal·liar els efectes econòmics que comportarà l'expansió del virus. Per això demanen aturar la tramitació dels pressupostos o bé aprovar modificacions per no aplicar l'increment i la creació de nous tributs que s'havia previst, segons informa l'ACN.



Després de la reunió del Consell Executiu, la portaveu Meritxell Budó ha anunciat algunes de les mesures que la Generalitat ha pres per tal de contenir la propagació del coronavirus, com ara la suspensió de pràctiques d'estudiants a centres sanitaris, la cancel·lació de grans trobades del personal sanitari o l'aturada d'activitats fora de les escoles d'estudiants. A més, Budó també ha anunciat que el Govern estudia uns plans de contingència en cas que hi hagués moltes baixes al sector dels transports per tal que no es paralitzi la mobilitat. Per altra banda, el Ministeri de Sanitat també ha decidit aquest dimarts cancel·lar els vols directes entre l'Estat espanyol i Itàlia fins al 25 de març.



Fins ara, a Catalunya han mort tres persones que havien estat contagiades pel virus i ja es compten 125 contagis, dels quals hi ha 18 casos greus. En tot l'Estat, el total de casos ascendeix fins als 1.639, 782 de les quals són a la Comunitat de Madrid. Fins ara, 36 persones han mort i 135 han estat donades d'alta.

Els hospitals restringeixen les visites

Els hospitals catalans han començat a restringir les visites per pacients als centres com a mesura preventiva. Centres com l'Hospital de Sant Pau, l'Hospital Clínic, l'Hospital del Mar, el Parc Taulí de Sabadell, el Trueta de Girona o l'Hospital Santa Caterina de Salt han explicat a l'ACN que es demana que hi hagi un únic familiar o acompanyant per cada pacient ingressat amb l'objectiu d'evitar un excés de persones als centres hospitalaris.



A més, s'ha suspès l'activitat docent que s'ofereix als centres hospitalaris per a infants amb ingressos perllongats, el que es coneix com a aules hospitalàries. Aquesta mesura es pren amb la finalitat de reduir al màxim l'entrada de persones als centres hospitalaris.



Durant el dia d'avui s'ha sabut que el contagi pel coronavirus ha afectat també a personalitats sonades, com ara el secretari general del partit ultradretà Vox, Javier Ortega Smith, que ha donat positiu a la prova. Aquest és el principal motiu pel qual el Congrés dels Diputats ha optat per cancel·lar tota l'activitat d'aquesta setmana, tal com ha explicat la presidenta de la cambra baixa, Meritxell Batet: "Hem decidit ajornar el ple d'aquesta setmana, no tant per raons sanitàries, sinó perquè hi ha un grup parlamentari, de 52 diputats, el tercer grup en dimensió, que ha anunciat que no assistirà a cap de les sessions previstes".



El partit de Santiago Abascal ha demanat que tots els seus diputats es quedin a casa i s'acullin al teletreball. Abascal ha demanat perdó per haver celebrat l'acte de Vox al Palau de Vistalegre de Madrid el passt 8 de març, on van assistir 9.000 persones i on també va participar Ortega Smith: "No podem ocultar que va ser un error pel que demanem perdó".

Tots els esdeveniments esportius, a porta tancada

En una altra de les mesures anunciades després del Consell de Ministres celebrat aquest dimarts, el Govern espanyol ha decidit que tots els esdeveniments esportius que impliquin una gran afluència d'aficionats se celebrin a porta tancada, tant professionals com amateurs, i a nivell estatal i internacional. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, també ha dit que s'estudiaran "cas per cas" altres tipus d'esdeveniments que comportin un "moviment important de població".



Unes hores abans ja s'havia anunciat que el partit de vuitens de la lliga de Campions que es disputarà el pròxim 18 de març entre el Barça i el Nàpols es jugarà a porta tancada. L'objectiu és evitar grans aglomeracions per l'exposició al coronavirus. La decisió s'ha pres aquest matí en una reunió a la seu del departament de Salut on hi han assistit representants de la Secretaria General de l'Esport, la conselleria de Salut, la d'Interior i el Barça.



"La Generalitat de Catalunya ha recomanat al FC Barelona que el partit es jugui a porta tancada. Aquesta és una decisió que s'ha pres amb criteris estrictament sanitaris i que el club ha assumit d'immediat per responsabilitat", ha explicat el secretari general de l'Esport, Gerard Figueres.



A més, la Lliga de futbol espanyola també patirà les mesures de prevenció pel coronavirus. El Ministeri de Sanitat ha decidit que les dues pròximes jornades es jugaran també a porta tancada. El primer partit que es veurà afectat serà el Reial Madrid contra l'Eibar d'aquest divendres. El Barça jugarà a porta tancada contra el Mallorca, a les Balears, i el Leganés, al Camp Nou. L'Espanyol jugarà contra l'Alabès, a Cornellà, i el Getafe, a Madrid.

L'aïllament preventiu, baixa per accident laboral

Una altra mesura que ha pres l'executiu de Pedro Sánchez és l'aprovació de la consideració de l'aïllament preventiu com a incapacitat temporal per accident laboral. Les cotitzacions que s'aplacin, quan la mesura s'aprovi, es podran pagar en el termini d'un any sense recàrrecs ni interessos. La mesura també preveu que el personal de l'administració pública que estigui en situació d'aïllament per la covid-19 continuï rebent el 100% de les seves retribucions mentre estigui en quarantena.



L'executiu ha anunciat més mesures econòmiques aquest vespre, com l'habilitació de línies de crèdit per a les petites i mitjanes empreses i "aplaçaments" d'impostos per evitar problemes de "solvència". El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat en una roda de premsa posterior al Consell Europeu que contemplen mesures per "protegir els llocs de feina" amb reduccions de jornada o possibles ajustos temporals de plantilla perquè les empreses puguin fer front a "les dificultats productives". Sánchez ha alertat, però, que vigilaran que les actuacions "no vagin en detriment dels drets laborals".