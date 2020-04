El Govern exigeix que es deixi als assessors científics al marge de la pugna política

El Govern de la Generalitat demana que es "deixi treballar als experts" que assessoren els governs i que "s'adrecin les crítiques als Governs". Així ho ha expressat la portaveu Meritxell Budó durant la roda de premsa per actualitzar la situació de la crisi pel coronavirus a Catalunya: "La feina que duen a terme és valuosíssima i el seu assessorament, necessari. No és de rebut que, per tal de criticar el Govern, es faci a través d'aquells que assessoren els governs". La denúncia de Budó arriba després que es vinculés l'investigador Oriol Mitjà, un dels tècnics assessors del Govern, al moviment independentista, i que el Govern espanyol hagi posat en dubte l'equip tècnic català en el marc de les crítiques creuades entre executius.



Budó també ha remarcat la necessitat d'aprovar els pressupostos catalans per tal de "convertir-los en un pla de xoc" per combatre la crisi del coronavirus: "Ens permetran augmentar la despesa en 3.000 milions d'euros. Serà un important impuls de cara a les polítiques públiques per fer front a la crisi sanitària, però que també serà econòmica i social". La Junta de Portaveus del Parlament va decidir aquest dimarts que se celebraria el Ple el pròxim 24 d'abril, on es votaran els pressupostos, la llei d'acompanyament als pressupostos i diversos decrets que ha aprovat últimament el Govern en relació a la gestió de la crisi per la pandèmia.



Pel que fa a la gestió sanitària, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha anunciat que s'han repartit 90 ecògrafs als centres de salut de tot el territori per detectar pneumònies causades per la Covid-19. Vergés afirma que els professionals sanitaris consideren que aquesta tècnica pot millorar la detecció de les infeccions pulmonars: "Fins ara, es feia una radiografia de tòrax des de l'atenció primària per detectar lesions pulmonars, però a poc a poc s'ha vist que la tècnica de l'ecografia és adequada i molt sensible".



En aquesta línia, Vergés ha informat que la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFIC) ha ofert cursos per practicar aquestes ecografies: "L'objectiu és que els professionals de l'atenció primària assumeixin la detecció i el seguiment de la infecció de manera precoç". El curs ja compta amb 1.400 professionals inscrits.



A més, la consellera també s'ha referit a l'oferiment de tests per part de laboratoris privats, una pràctica prohibida pel Govern a finals de març i per l'Executiu espanyol fa pocs dies. Vergés ha assegurat que s'ha expedientat un centre, que ja no ha ofert més proves per detectar el coronavirus: "Els laboratoris privats no poden oferir proves, siguin PCR o tests, ja que han d'entrar sota el circuit públic". La consellera ha explicat que enviaran una carta a tots aquests centres per recalcar que no poden oferir cap d'aquestes proves.

L'ocupació dels llits de les UCI es troba lleugerament per sota del 80%

Sobre les UCI, Vergés ha celebrat que, per primer cop, l'ocupació d'aquestes es troba lleugerament per sota del 80%, tot i que considera que el sistema encara es troba en "l'estrès màxim": "Necessitem el màxim marge possible per atendre les patologies que no són Covid-19". En aquests moments, hi ha 1.756 llits ocupats per malalts de coronavirus del total de 2.081 disponibles, i uns 325 per malalts d'altres patologies.



Per altra banda, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha informat que el trànsit ha augmentat en un 60% en les sortides des de l'Àrea Metropolitana i en un 49,7% en les entrades durant aquest dimecres respecte al 8 d'abril, després que el Govern espanyol flexibilitzés el confinament. Buch ha atribuït aquesta xifra a un canvi d'hàbits per part dels treballadors que han tornat a la feina per evitar entrar en contacte amb gent: "Confirmem que hi ha ciutadans, en comptes d'agafar el transport públic han optat pel vehicle privat". Per altra banda, el trànsit registrat aquest dimecres és un 60% menor respecte a un dimecres de preconfinament.

Augment dels residus sanitaris en un 350%

La gestió sanitària de la crisi del coronavirus també ha tingut un efecte col·lateral: l'augment de residus sanitaris. Budó ha afirmat que la generació d'aquests residus ha augmentat en un 350% des de l'inici del confinament: "Normalment generem unes 3.000 tones de residus a l'any, unes 255 mensuals. Durant l'últim més aquesta xifra s'ha disparat a 1.200 tones al mes, 925 més del que és habitual". Per aquest motiu, la portaveu ha anunciat que les plantes de gestió de residus estan treballant al 100% per garantir l'eliminació d'aquests.