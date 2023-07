El Govern farà gratuït el telèfon d'informació 012 abans d'un any

El telèfon d'informació ciutadana 012 serà gratuït en un termini "màxim" d'un any i s'elimina a cita prèvia obligatòria. Es tracta d'una de les mesures incloses en el Model d'atenció ciutadana de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic que el Consell Executiu del Govern ha aprovat aquest dimarts. L'objectiu final d'aquest nou model és "lluitar contra la bretxa digital".

La portaveu de l'executiu català, Patrícia Plaja, ha detallat en roda de premsa que la mesura costarà aproximadament uns 1,2 milions d'euros. Actualment, el servei té una tarifa plana des de finals del 2016, però el cost aproximat d'una trucada pot estar entre els 0,43 i els 0,83 euros en funció de l'operadora telefònica contractada.

Segons ha detallat, el Govern ha donat un "primer pas" perquè es produeixi la gratuïtat del 012 en un termini màxim d'un any. "Accelerem tots els tràmits perquè sigui com més aviat millor. Per no confondre la ciutadania, la gratuïtat anirà acompanyada d'una campanya de difusió", ha dit.

L'eliminació de la cita prèvia obligatòria és fruit d'escoltar la ciutadania, i tampoc serà necessària per als tràmits amb els Mossos, ha apuntat Plaja. Això no obstant, la persona que ho desitgi podrà sol·licitar-la de manera voluntària. "Pensant en les persones més grans, però d'aplicació a tothom, aquesta es podrà demanar per tots els canals, incloent-hi la forma presencial", detalla el Govern en una nota.

En aquest context, ha demanat al govern espanyol que apliqui el "mateix model" i elimini també la cita prèvia obligatòria a les seves oficines. Per exemple, les de la tresoreria de la seguretat social o per fer tràmits d'estrangeria.

En respostes als periodistes, ha destacat que el 012 és competència exclusiva del Govern, mentre el 061 pertany a l'Estat espanyol. Plaja ha assenyalat que l'executiu català "ha batallat" per la seva gratuïtat, però que el govern de l'Estat no ho ha acceptat.

Oficines d'atenció ciutadana a cada vegueria

Cada vegueria disposarà d'una oficina d'atenció ciutadana integrada on es podran realitzar els tràmits de l'administració de la Generalitat en un únic espai. En aquests punts es donarà suport a les persones a l'hora d'accedir als serveis digitals per garantir-ne l'autonomia més enllà del seu nivell de competència digital, amb un model que "enforteix" el canal telefònic i incorpora la vídeoatenció. El Govern també ha explicat que es crearà l'assistent virtual de tramitació, el web de suport a la tramitació i el servei de suport a la tramitació digital a través del 012 i el canal digital.