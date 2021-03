El Govern i l'Ajuntament de Barcelona mostren unitat institucional en la condemna dels aldarulls 

El Govern i l'Ajuntament de Barcelona han mostrat aquest dilluns unitat institucional per a rebutjar i condemnar la violència i els disturbis dels últims dies i fer una crida a la calma, ja que "la violència mai és el camí", segons ha dit l'alcaldessa de la capital catalana, Ada Colau. En una compareixença conjunta, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha defensat que "sempre" hi ha d'haver un sistema d'ordre públic i creu que ara no és el moment de qüestionar-lo.



Segons el conseller, el debat sobre l'ús del foam, el gas pebre o altres elements policials s'ha de fer al Parlament i no només hi han d'intervenir les forces polítiques amb interès de governar. "No es pot debatre ara per unes negociacions d'un Govern que s'ha de formar", ha dit.

Sàmper defensa que ara no és moment de qüestionar el sistema d'ordre públic

Aquest dilluns, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, i el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, s'han reunit amb l'alcaldessa Ada Colau, així com màxims dirigents de la Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra, per abordar els disturbis del passat dissabte quan, entre altres incidents, un grup de persones va intentar cremar una furgoneta de la Guàrdia Urbana amb un agent dins.



Sàmper ha remarcat que rebutjar la violència "en cap cas" és rebutjar el dret fonamental a la manifestació i a la protesta i ha demanat "separar drets fonamentals dels actes violents" perquè no tenen "res a veure" una cosa amb l'altra. A més, ha indicat que Interior ha posat a disposició de la Guàrdia Urbana "tots els elements d'estudi" que es puguin fer per protegir comissaries i edificis, com ja s'està fent amb els Mossos d'Esquadra després de l'atac a la comissaria de Vic.



El conseller també ha informat que la meitat dels detinguts dissabte a Barcelona pels aldarulls estan vinculats al moviment anarquista. Almenys set dels 14 detinguts dissabte passat se situen en aquest moviment, dels quals cinc són italians, un francès i un català.

Per la seva banda, Colau ha posat en valor i ha agraït la "bona labor", la "forta presència" i la "molt bona coordinació" entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana davant les protestes. L'alcaldessa ha insistit que "qui vulgui expressar-se, ho faci", però que "la violència mai és el camí". "Hi ha malestar. Precisament perquè hi ha malestar -per la pandèmia, la crisi i les restriccions- l'últim que necessiten els ciutadans són aquests actes violents", ha dit Colau, que ha culpat d'ells a "unes poques desenes de persones".



Escorcolls en dues naus de Mataró i Canet de Mar

D'altra banda, els Mossos han registrat aquest dilluns dues naus a Mataró i Canet de Mar on hi viurien persones relacionades amb els aldarulls dels últims dies a Barcelona, segons l'ACN. Es tracta d'un dispositiu ordenat per un jutjat de la capital catalana. La de Canet de Mar és una antiga fàbrica, anomenada Can Jover, mentre que la de Mataró és una nau que porta anys ocupada. En l'escorcoll hi han estat presents almenys quatre dels detinguts i s'ha requisat material divers.

Dos dels detinguts a una antiga nau a Mataró i que els Mossos relacionen amb els aldarulls de dissabte a Barcelona. — Jordi Pujolar / ACN

El comissari Joan Carles Molinero ha dit a Catalunya Ràdio que es busquen tant sospitosos com proves dels darrers fets. Ha afegit que hi ha un "alt nivell d'organització" entre els que provoquen els aldarulls. Molinero ha explicat també que estan investigant quines organitzacions, grups o col·lectius "hi poden haver" al darrere de les persones que estan protagonitzant els aldarulls.