Milers de persones es manifesten a Barcelona per la llibertat d'expressió i els drets socials

Milers de persones s'han manifestat a Barcelona per la llibertat de Pablo Hasel, en defensa de la llibertat d'expressió i els drets socials. També hi ha hagut concentracions per la llibertat del raper a Tarragona, Lleida, Girona, Vic i Sabadell. A Barcelona, la convocatòria ha agafat el relleu de les manifestacions per la llibertat de Hasel i ha expandit les reivindicacions a l'habitatge; la derogació de la Llei Mordassa, la reforma laboral i la Llei d'Estrangeria; així com l'amnistia dels presos i l'abolició de la monarquia. A la capital ha estat la manifestació més multitudinària dels últims dies, segons els Mossos d'Esquadra. Al final de la manifestació, que ha transcorregut majoritàriament de forma pacífica, hi ha hagut aldarulls, entre els quals la formació de barricades i destrosses a entitats bancàries.

També reivindiquen l'amnistia dels presos i l'abolició de la monarquia

La manifestació a Barcelona, a què hi havien donat suport organitzacions com la CUP, Arran, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i el Sindicat de Llogateres, entre d'altres, ha començat a Plaça Universitat i ha discorregut pels carrers de Sant Antoni i del Raval fins a la Rambles, en un recorregut diferent del de les últimes protestes. Alguns dels lemes més corejats han estat "Llibertat Pablo Hasel", "Catalunya antifeixista", "Anticapitalistes" o "Visca la lluita de la classe obrera".



El lema de la pancarta era "Fins que caiguin! Res a perdre, tot a guanyar". Després de dues hores de manifestació pacífica, al Raval, alguns manifestants han fet diverses destrosses a entitats bancàries i han bolcat alguns contenidors. Un cop a la Rambla, la concentració s'ha dissolt i els Mossos han dispersat la multitud després que hi hagués un enfrontament amb els agents situats a la Comissaria de la Guàrdia Urbana del passeig. També hi ha hagut alguns saquejos en botigues del centre de la ciutat, segons els Mossos, que han informat de tres detinguts. Els manifestants també han cremat una furgoneta de la Guàrdia Urbana.

Concentracions a Lleida, Girona i Tarragona

Unes 300 persones s'han manifestat pel centre de Lleida per reclamar la llibertat de Hasel, empresonat al Centre Penitenciari de Ponent. La manifestació ha estat convocada per la Plataforma Llibertat Pablo Hasel i ha sortit poc després de dos quarts de vuit del vespre de la plaça Ricard Vinyes de la capital del Segrià per recórrer diversos carrers del centre de la ciutat. El lema de la marxa era "Pels drets i les llibertats democràtiques, llibertat Pablo Hasel".



D'altra banda, unes 150 persones s'han manifestat pels carrers de Girona sota el lema "Prou repressió, antiavalots dissolució". La marxa ha estat convocada pel col·lectiu Escac i mat i ha començat cap a dos quarts de vuit del vespre a la plaça Independència de la ciutat. Just a l'inici de la manifestació, en aquest punt, els convocants han desplegat una pancarta des d'una bastida d'un edifici en obres amb el lema Prou repressió.



A Tarragona, un centenar de persones s'han manifestat per la llibertat tant de Hasel com dels detinguts que hi ha hagut arran dels aldarulls dels últims dies. La manifestació ha començat a la plaça de la Font. Entre les pancartes, una demana la llibertat de Hasel i una altra la de Cristian Mestre, un reusenc que es troba en presó preventiva a Granada acusat de desordres públics, danys i atemptat a agents de l'autoritat en el marc de les protestes convocades a favor de Hasel en aquesta ciutat andalusa.