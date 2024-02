Govern i pagesos pacten un pla especial de sequera i indemnitzar les pèrdues per restriccions

El Govern i els pagesos catalans han pactat un pla especial de sequera que flexibilitzarà algunes de les mesures imposades al sector en la situació d'emergència. Després de diverses jornades de protestes, l'executiu s'ha compromès també a indemnitzar els agricultors fins al 80% de les pèrdues per restriccions d'aigua. Als ramaders els ha garantit un pla de xoc per resoldre la manca d'aigua a les explotacions que no hi tenen accés.

Són dues de les mesures més destacades que han acordat els representants dels pagesos amb el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, després de més de sis hores de reunió a Manresa. El pacte també preveu crear una taula de treball per planificar la modernització dels regadius i l'eficiència de l'ús de l'aigua, i revisar les polítiques de conservació d'ecosistemes forestals.

En relació amb els ajuts, aquest dimarts l'executiu català ja va aprovar un calendari sobre el pagament. En la reunió a Manresa, el Departament d'Acció Climàtica s'ha compromès a "avançar els pagaments en la mesura del possible".

L'executiu també s'ha compromès amb els agricultors a garantir la supervivència dels cultius llenyosos i permanents (ametllers, oliveres o vinya, per exemple). Als ramaders, el Govern els garanteix l'aigua per a la subsistència de les explotacions de no engreix. Per a la resta de propietaris de bestiar es redactarà un pla concret.

Reducció de la burocràcia

Sobre la reducció de la burocràcia, el Govern ha garantit que recuperarà les oficines comarcals per ajudar els agricultors i ramaders amb els tràmits, i simplificarà les dades que demana. Ambdues parts també han acordat treballar per tal que les aplicacions informàtiques per fer els tràmits siguin "fàcils i intuïtives", i es garanteixen tramitacions "més senzilles".

El tall de l'Empordà

L'últim tall de carretera s'ha aixecat aquest dimecres: ha estat el de l'autopista AP-7 a Pontós (Alt Empordà) i l'N-II per part dels pagesos gironins. Ho han fet després d'acordar amb el Ministeri d'Agricultura reunir-se la setmana vinent, i també gràcies a aquests compromisos per part del Govern relacionats amb les restriccions per la sequera i la burocràcia.