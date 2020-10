El Govern i el Parlament reivindiquen el llegat de Companys la vígilia del 80è aniversari del seu afusellament

El Govern i el Parlament han homenatjat el president Lluís Companys i n'han reivindicat el seu llegat la vigília del 80è aniversari del seu afusellament. En un acte solemne però reduït al Palau del Parlament, el vicepresident del Govern en funcions, Pere Aragonès, ha reclamat l'amnistia pels presos polítics. Aragonès ha dit que a Companys, i als represaliats de l'època, els deuen "aconseguir les llibertats i l'amnistia dels presos polítics, condemnats de forma injusta, i dels exiliats". La consellera de Justícia, Ester Capella, ha emplaçat el Govern espanyol a aprovar una llei d'amnistia per "desmarcar-se del passat". Al seu torn, el president del Parlament, Roger Torrent, ha afirmat que els "anhels de llibertat" són "tant o més forts" que durant el franquisme.



Tant Aragonès, Capella com Torrent han criticat que l'Estat espanyol no hagi fet encara el "gest" de demanar perdó per l'afusellament de Companys.

Col·locació d'una llamborda Stolpersteine a la plaça Sant Jaume

El Memorial Democràtic instal·larà aquest dijous una llamborda Stolpersteine en homenatge a l'expresident Companys a la plaça Sant Jaume, coincidint amb el dia del seu assassinat per part de la dictadura franquista. Les Stolpersteine són peces artístiques urbanes que recorden persones que van ser víctimes del feixisme, i es col·loquen a la vorera davant de la darrera residència que va tenir la persona en llibertat. A Catalunya ja n'hi ha més de 200. L'origen d'aquesta peça en record de Companys, de fet, parteix de la iniciativa d'un grup local, l'Associació Colònia-Barcelona, que es va adreçar fa uns tres anys al Memorial per demanar la col·locació d'aquesta llamborda.