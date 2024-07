El Govern no firmarà el conveni sobre els 31 menors migrats sols perquè Catalunya "n'acabarà acollint més"

Catalunya s'ha abstingut en el repartiment de menors migrants no acompanyats provinents de les Canàries pactat entre el Govern d'Espanya i autonomies perquè "no s'ajusta a la realitat". El conseller de Drets Socials en funcions, Carles Campuzano, ha defensat aquest dijous l'oposició als convenis sobre l'obligatorietat d'acollir-los, després de la Sectorial de Joventut de Tenerife celebrada dimecres. En una entrevista a TV3 s'ha referit als 31 joves migrats sols que Catalunya hauria d'acollir: diu que no firmarà els documents "perquè n'acabarà acollint més".

El conseller en funcions lamentat que el govern de Pedro Sánchez continuï treballant "amb dades que no són reals" i ha recordat que aquest any Catalunya ja ha rebut 1.500 nois i noies en aquesta situació. Alhora, ha apuntat que la Generalitat ha traslladat a l'Estat que "no pot avalar la reforma de la llei d'estrangeria tal com s'ha plantejat". En les darreres hores, també ha lamentat que la creació del grup de treball per millorar la gestió no hagi tirat endavant.

Segons Drets Socials, el repartiment proposat pel govern espanyol "no té en compte l'esforç real català" que acull 2.369 joves migrants sols menors d'edat, però el Ministeri "només en comptabilitza 1.417". A banda, Campuzano ha lamentat que l'executiu espanyol "obviï" que el Govern continua acompanyant i fent-se càrrec de 4.200 nois i noies majors de 18 anys per garantir la seva inserció. "No podem avalar un repartiment que es basa en números que no són certs", ha remarcat a TV3.

En aquest sentit, ha recordat que fa pocs dies van arribar a Catalunya 200 joves migrats que presumptament eren majors d'edat. "N'hi havia nou que tenien menys de 18 anys", ha comentat Campuzano que ha afirmat que en el darrer any i mig aquesta comunitat haurà rebut prop de 800 joves menors "de forma desordenada". Drets Socials lamenta també que la distribució de menors havia d'anar acompanyada d'un finançament "que no ha existit mai".

Reforma de la llei d'estrangeria

El titular de Drets Socials també s'ha referit a la reforma de la llei d'estrangeria: el Govern ja ha traslladat a l'executiu espanyol que no pot avalar-la "tal com està plantejada". Ha insistit en el fet que els problemes de sobreocupació poden donar-se a altres punts del territori i no només a Canàries, Ceuta i Melilla i que cal garantir un finançament adequat. Drets Socials lamenta que, ara com ara, no té en compte la "singularitat catalana".

A banda, ha demanat que s'abordin "alguns problemes tècnics" vinculats al reconeixement de la minoria d'edat. En aquest mateix sentit, ha assenyalat que confia que Junts "entengui la posició de la Generalitat i l'acompanyi" en lloc d'apostar per fer "desgast partidista". Així, ha considerat que el que toca és "ajudar el Govern en la gestió ben feta d'aquesta realitat".

La proposta del Govern

El Govern va enviar la setmana passada una sèrie de propostes per a la reforma de la llei d'estrangeria, com que es tingués en compte la sobreocupació de les diferents comunitats autònomes així com el temps d'estada dels joves i els recursos disponibles en el sistema, amb l'objectiu de "garantir un repartiment just i equilibrat". Es proposava, així, que cada territori reservés un mínim d'un 25% de les places d'atenció a la infància a l'acollida d'aquests joves, i que es considerés que hi ha sobreocupació quan se superi el 150% en el cas de Canàries, Ceuta i Melilla, i del 175% en la resta de territoris.