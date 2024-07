El Govern instarà l'Estat a reconèixer "la singularitat de Catalunya" en la distribució de joves migrats sols

El Govern de la Generalitat instarà al Govern de l'Estat a modificar el decret llei sobre el sistema de distribució de joves migrats sols "perquè reconegui la singularitat de Catalunya". El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, aprofitarà la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència que se celebra dimecres a Tenerife per traslladar les esmenes catalanes, detalla el departament en una nota de premsa.

Drets Socials ha apuntat que la proposta del govern de Pedro Sánchez no dona una resposta "adequada a les circumstàncies" amb què es troba la Generalitat a l'hora de gestionar aquesta qüestió. Per això, el Govern instarà a introduir modificacions en la proposta de decret llei per reformar la llei d'estrangeria. "L'objectiu és que tingui en compte la singularitat i l'esforç real de Catalunya en l'acollida i acompanyament d'aquests nois i noies", han indicat des de la conselleria.

En concret, demanarà que cada territori reservi almenys un 25% de les seves places d'atenció a la infància a la seva acollida. La proposta contempla que es consideri que hi ha sobreocupació quan se superi el 150% en el cas de Canàries, Ceuta i Melilla, i del 175% a la resta de territoris. Una altra demanda és es tinguin en compte el temps d'estada i els recursos disponibles en el sistema, amb l'objectiu de "garantir un repartiment just i equilibrat".

D'altra banda, proposarà que, en els criteris d'aplicació d'aquest pla de resposta a una situació de sobreocupació, s'inclogui el finançament per part de l'Estat d'aquestes acollides. El Govern vol que això es faci d'acord amb uns criteris transparents i clars basats en l'ocupació existent, segons informació actualitzada facilitada per cadascun dels territoris.

També proposa que aquells que assumeixin l'acompanyament dels joves més enllà dels 18 anys, com és el cas de Catalunya, rebin finançament addicional per poder atendre'ls amb totes les garanties i facilitar el seu procés d'integració. I se sol·licitarà que es respectin les competències catalanes exclusives en matèria d'infància i que el trasllat dels joves es faci un cop estigui acreditada la seva minoria d'edat, no abans.

Campuzano tornarà a insistir en la necessitat de constituir un grup de treball per abordar les polítiques de coordinació, planificació, informació i fons per donar l'atenció necessària a aquests joves. En aquest sentit, traslladarà set objectius que el grup haurà d'abordar amb urgència, segons detalla el departament en la nota de premsa d'aquest dimarts.

Les dades catalanes

A través del sistema de protecció a la infància de la Generalitat, a Catalunya s'han atès des del 2007 més de 14.000 joves menors d'edat. L'any passat van entrar al sistema més de 2.300 menors i, aquesta primera meitat de l'any gairebé 1.400 de nous. El contingent atès avui per la Generalitat s'acosta als 7.000 joves, entre ells més de 4.000 de més de 18 anys que continuen sent atesos fins als 23 anys per garantir la seva adequada inserció sociolaboral. Per fer possible l'atenció d'aquests nois i noies s'han creat i finançat milers de places, passant d'unes 800 (2017) a prop de 4.000 (2024).