El Govern obre un expedient sancionador a Burger King per suprimir el català del panell de comandes

L'Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya ha iniciat un expedient sancionador contra l'empresa Burger King Spain per no incloure el català en les pantalles de comanda d'un dels seus establiments. Ho ha assegurat l'usuari de Twitter Xavier Dengra i Grau (@xavidegr), adjuntant la comunicació d'inici d'expedient que ha rebut per part de l'organisme del Govern.

Ens hem de remuntar a fa més de dos anys pel que fa a la reclamació inicial, interposada per Dengra al Burger King de Ronda Sant Pau de Barcelona, i que també va compartir a través de Twitter. En el full de reclamacions, detallava que el panell electrònic de comandes del local de la cadena de menjar ràpid no mostrava el català com a opció, el que "contravé el codi i la llei de consum de la Generalitat de Catalunya".

El sol·licitant demanava que el servei tornes a oferir fer la comanda amb la llengua catalana i que "no discrimini lingüísticament els ciutadans". A més, lamentava que no li van ser facilitats paper copia per fer la seva reclamació, sinó tres fulls fotocopiats per emplenar separadament, el que assegura que li va comportar dedicar-hi una hora.

Més de dos anys després, la setmana passada va rebre la comunicació de l'Agència Catalana de Consum en la qual anunciava l'inici de l'expedient sancionador. "Només fem camí si lluitem pels nostres drets lingüístics arreu i amb totes les eines —més enllà del tuit de queixa legítim, però efímer", reivindica el tuitaire en una piulada on adjunta el text rebut.

L'organisme català detalla que l'expedient pot concloure amb la imposició d'una sanció a l'empresa Burger King Spain, en cas que es provin els fets denunciats. "El procediment que es tramitarà a tal efecte no us comportarà beneficis ni rescabalament de danys i perjudicis que hagueu pogut patir en els vostres drets o interessos, atès que s'adreça a tutelar i preservar els interessos generals", puntualitza el text.

L'Agència Catalana de Consum també insta a Dengra a adreçar-se als jutjats ordinaris i interposar la corresponent demanda, en cas que vulgui aconseguir una restitució i/o rescabalament de danys i perjudicis.

La piulada de l'usuari de Twitter anunciant aquest inici d'expedient sancionador ha sumat 75 retuits i més de 240 m'agrada, després de més de 5 dies a la xarxa social. El tuit de la reclamació, que Dengra va compartir l'1 d'octubre de 2020, va sumar 65 repiulades i més de 200 m'agrada.



El consumidor celebra l'expedient

En declaracions a aquest mitjà, el consumidor ha celebrat que hagi tirat endavant la seva protesta i diu que "es respecten els drets lingüístics". "No cal que depenguem de cap institució, sinó que exercim els drets que tenim, hi ha les eines", ha dit. El consumidor deixa oberta la porta a continuar amb el procés ordinari, potser de la mà de Plataforma per la Llengua, per poder "restituir" i que el cas pugui crear "precedent".

Dengra ha detallat que Burger King no va respondre al cap dels 30 dies marcats després d'escriure el full de reclamacions. Així, va seguir el procediment, tornant a enviar la documentació i defensant que no se l'havia respectat amb l'àmbit lingüístic, però tampoc com a consumidor, al no rebre cap resposta per part de l'empresa, diu.

Tot i això, creu que el fet que hagin trigat dos anys a respondre ha de fer "reflexionar" a l'administració. "La resposta encoratja a altres usuaris a fer el mateix, però també pensen que si han de passar dos anys, fins a quin punt s'ha d'arribar", argumenta, instant als consumidors a fer el procediment complet.