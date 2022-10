L'extensió de Google que permet reproduir els doblatges en català que Netflix no inclou al seu catàleg

Fa uns mesos, Netflix va posar a disposició dels seus subscriptors les primeres produccions pròpies en català, com la sèrie infantil Germans robots supergegants. Tot i això, la llengua catalana continua sent minoritària a les plataformes de vídeo a demanda.

Arran del compromís establert entre el Departament de Cultura i Netflix per fomentar la llengua, la plataforma d'streaming ha incorporat una dotzena de títols doblats i subtitulats al català. Malgrat aquest avenç, molts usuaris creuen que Netflix podria fer un esforç per incloure el català en aquelles sèries i pel·lícules que ja tenen una versió doblada, com Cowboy Bebop o la pel·lícula Jumanji. Segons dades de Plataforma per la Llengua, Netflix compta amb més de 300 sèries i pel·lícules que disposen d'una versió doblada o subtitulada al català, i que la plataforma no ofereix.

Davant la inacció de Netflix, una iniciativa particular ha decidit tirar pel dret i crear una extensió per Google Chrome que permeti veure aquelles sèries i films que no estan disponibles en llengua catalana, però que ja tenen una versió doblada. Es diu Netflix en català, és totalment gratuïta i també es pot utilitzar a través del navegador Firefox.

L'extensió Netflix en català silencia automàticament l'àudio de la plataforma i reprodueix el doblatge en català. Això permet veure títols com ET, l'extraterrestre, Cowboy Bebop, Evangelion, El meu veí Totoro o Jumanji en català, encara que la plataforma no els hagi doblat.

Sèries i pel·lícules que pots veure doblades al català gràcies a l'extensió Cowboy Bebop

Evangelion

Trigun

Fruits Basket

Codi Lyoko

El meu veí Totoro

Jumanji

ET, l'extraterrestre

Crepuscle (5.1)

Lorax: A la recerca de la trúfula perduda (5.1)

El joc de l'Ender

Cinema Paradiso



Com puc instal·lar aquesta extensió?

Per gaudir dels doblatges en català que Netflix no incorpora només cal instal·lar-se l'extensió Netflix en català al navegador. El seu funcionament és molt senzill, com qualsevol altra extensió de Google Chrome o Firefox. Per utilitzar-la només cal descarregar-la de Chrome Web Store, la botiga en línia d'aplicacions web de Google Chrome. Un cop baixada, apareixerà el logo de l'extensió a la part dreta de la barra de cerca. Quan accedeixis a Netflix des del navegador, se silenciarà l'àudio de la plataforma i es reproduirà el doblatge en català.

Els responsables de la iniciativa recomanen des del seu compte de Twitter tenir una bona connexió a Internet. També es pot utilitzar l'extensió des del televisor, enviant la senyal a través de Chromecast. Només s'ha de clicar "Emet" al menú de Chrome i seleccionar el dispositiu.

Des que es va llançar l'extensió, ara fa un mes, els responsables que la van crear ja han atès 744 peticions de doblatges que no incorpora Netflix.

Les sèries i pel·lícules disponibles en català a Netflix

Netflix es va comprometre a incloure el doblatge o subtitulat en català a 70 títols del seu catàleg. De moment, la plataforma de vídeo a demanda ja n’ha incorporat una dotzena: la pel·lícula El monstre del mar, Elige o muere, Anatomía de un escándalo, Emily in Paris (Temporada 1), Entre dos mundos, Metal Lords, Déjate llevar, Incompatibles 2, Vuelta al insti, Interceptor, 365 días i 365 Días. Aquel día.

Alguns col·lectius com Plataforma per la Llengua veuen insuficient l'acord al qual ha arribat la Generalitat amb Netflix. Creuen que és insuficient per poder parlar d'una "mínima normalització del català als catàlegs de les plataformes". L'entitat demana a l'administració que faci les gestions necessàries per "facilitar els doblatges i subtítols pagats amb diners públics a les plataformes de vídeo sota demanda perquè els incloguin als seus catàlegs".