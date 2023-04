Govern, periodistes i partits, excepte Vox, Cs i PPC, signen un acord per una campanya lliure de racisme

Els partits catalans, excepte Cs, Vox i PPC, així com diverses organitzacions de periodistes -Col·legi de Periodistes de Catalunya, el Sindicat de Periodistes de Catalunya i el Grup de Periodistes Ramon Barnils- han signat un acord amb el Govern per una campanya electoral lliure de discursos racistes i estigmitzadors de les persones migrades. S'hi han compromès ERC, Junts, PSC i comuns.

En una roda de premsa des del Palau de la Generalitat, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha apuntat que hi ha unes "dinàmiques intencionadament destructives" en els discursos i que "el perill de l'auge del radicalisme és real".

Vilagrà també ha assegurat que descarta qualsevol acord polític amb grups "d'extrema dreta antidemocràtics" i que amb aquest compromís pretén deixar-los "fora de l'esfera pública". "Els que estem aquí ens conjurem per actuar de manera contundent per les males praxis i les perseguirem", ha insistit la consellera. En la mateixa línia, ha assenyalat que "el món local és el més proper, confiable i transparent".

Al seu torn, la consellera d'Igualtat, Tània Verge, ha insistit que "assenyalar col·lectius és una pràctica feixista". "La llibertat d'expressió és incompatible amb els discursos xenòfobs i racistes", ha afegit. De la mateixa manera, Verge ha carregat contra els partits que no han signat l'acord. "Cal dir-ho ben clar. No ser avui aquí vol dir tot el contrari", referint-se a VOX, Cs i PPC.



ERC i la CUP volen prohibir els discursos d'odi al Parlament

Aquesta setmana, els grups parlamentaris d'ERC i la CUP van registrar conjuntament una proposició de llei per reformar parcialment el reglament de la cambra, entre d'altres coses per prohibir-hi els discursos d'odi, que van a l'alça des que va irrompre-hi l'extrema dreta de Vox. La iniciativa també pretén ampliar els supòsits de delegació de vot dels diputats, així com incorporar a la normativa el vot telemàtic en situacions excepcionals.

Pel que fa als discursos d'odi, la voluntat és "que el Parlament no reprodueixi discursos d'odi i que la Mesa tingui eines per aturar-ho". En aquest sentit, les dues formacions proposen especificar al reglament "que no es pot recórrer a aquests relats intolerants", i que s'hi fixi criteris per valorar-ho i incloure-ho com un dels motius per fer crides a l'ordre i l'expulsió de l'hemicicle.