ERC i la CUP volen prohibir els discursos d'odi al Parlament, a l'alça des de l'entrada de Vox

Els grups parlamentaris d'ERC i la CUP han registrat conjuntament una proposició de llei per reformar parcialment el reglament de la cambra, entre d'altres coses per prohibir-hi els discursos d'odi, que van a l'alça des que va irrompre-hi l'extrema dreta de Vox. La iniciativa també pretén ampliar els supòsits de delegació de vot dels diputats, així com incorporar a la normativa el vot telemàtic en situacions excepcionals.

Pel que fa als discursos d'odi, la voluntat és "que el Parlament no reprodueixi discursos d'odi i que la Mesa tingui eines per aturar-ho". En aquest sentit, les dues formacions proposen especificar al reglament "que no es pot recórrer a aquests relats intolerants", i que s'hi fixi criteris per valorar-ho i incloure-ho com un dels motius per fer crides a l'ordre i l'expulsió de l'hemicicle. I, anant més enllà, es pretén que tiri endavant una disposició tercera, "que replica els criteris recomanats per institucions internacionals", i que "prohibiria aquests discursos d'odi i intolerants en l'exercici de les funcions parlamentàries".

La proposta també estableix que un diputat "que no signi el compromís de tolerància zero davant la discriminació i l'assetjament no podrà ser escollit per als òrgans del Parlament, ni ser nomenats ponents ni formar part de delegacions oficials". A més a més, volen que les declaracions institucionals del Parlament es puguin acordar "per majoria qualificada de dos terços a la Junta de Portaveus", sense necessitar la unanimitat actual. Aquest punt ja es defensava en el Pacte Antifeixista que ERC, Junts, la CUP i En Comú Podem van tirar endavant a l'inici de la legislatura, arran de l'entrada de Vox al Parlament.

Pel que fa al vot delegat, s'hi volen incloure-hi situacions excepcionals "d'especial gravetat en què per impedir el desenvolupament de la funció parlamentària i ateses les especials circumstàncies, es consideri suficientment justificat". Mentre que per al vot telemàtic, que si tira endavant la proposició s'incorporarà al reglament per primera vegada, se seguiria el mateix criteri que en l'ampliació del vot delegat.