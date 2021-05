El Govern planteja que els sectors de la cultura i l'esport puguin obrir fins les 23h a partir del 9 de maig

El Govern planteja que els sectors de la cultura i de l'esport puguin estar operatius fins les 23h a partir del proper 9 de maig. Així ho ha assenyalat la consellera de Salut, Alba Vergés, una de les mesures que es duran a terme a partir del proper 9 de maig, dia en què acaba l'estat d'alarma. La mesura se sumaria a l'aplicada a determinats comerços, que podrien obrir fins les 22h, i la restauració, que tindrà permís per tenir la persiana aixecada fins les 23h. Les mesures, però, podrien replantejar-se depenent de l'evolució de la situació epidemiològica. És per aquest motiu que el Govern demana la col·laboració de la ciutadania per respectar-les i evitar nous repunts de contagis.

En una visita al recentment inaugurat CUAP Maresme, a Mataró, Vergés s'ha pronunciat sobre els canvis que es duran a terme en diversos sectors a partir del proper diumenge. Les modificacions, però, formen part de la resolució que conté el paquet de mesures, i que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) està estudiant.

Els canvis es contemplen en la resolució que ha d'entrar en vigor a partir del 9 de maig, quan decaigui l'estat d'alarma, i que entre les modificacions ja anunciades permetrà als bars i restaurants obrir fins les 23h. "En el cas del comerç permetria obrir fins les 22h, i en l'àmbit de l'esport i la cultura fins les 23h", ha detallat Vergés.



Uns canvis que, ha dit, espera que puguin anar fent passes endavant i "mai retrocedir, per consolidar una situació que, acompanyada de la campanya de vacunació, ens apropi a una situació de certa normalitat. En aquesta mateixa línia s'ha pronunciat el vicepresident del Govern amb funcions de president, Pere Aragonès, que ha demanat responsabilitat.



"Confiem en la responsabilitat de la ciutadania, que ens ha permès en les darreres setmanes millorar la situació epidemiològica al costat de la vacunació, per afrontar amb certa tranquil·litat aquesta nova situació donada per la fi de l'estat d'alarma", ha detallat Aragonès.



Salut preveu vacunar al juny la franja de 40 a 49 anys

D'altra banda, en la mateixa compareixença Vergés ha anunciat que la vacunació de la població de 40 a 49 anys començarà al juny, tot i que ha especificat que això passarà si les vacunes de Pfizer arriben segons el calendari previst.