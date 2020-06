El Govern proposa que l'àrea de Barcelona i Lleida passin a la fase 3 a partir de dijous

El Govern ha proposat que les regions sanitàries de Barcelona ciutat, les regions metropolitanes nord i sud, i la de Lleida passin a la fase 3 a partir d'aquest dijous. Si el Ministeri de Sanitat ho accepta, a partir del 18 de juny tot Catalunya estarà en la fase 3 de desescalada. El Procicat ha aprovat aquest dilluns la proposta a instàncies de Salut. Ja l'havia anunciat diumenge el president del Govern, Quim Torra, en la reunió dels presidents autonòmics amb Pedro Sánchez.



El Departament decideix fer aquest pas perquè es manté a la baixa l'evolució dels factors de risc epidemiològic, bàsicament la incidència de nous casos i taxa reproductiva efectiva. També argumenten fer el pas per "l'impuls donat a l'atenció primària" amb la disposició de proves PCR per a la capacitat de diagnòstic i de seguiment dels casos, segons explica el departament en un comunicat.



Divendres passat, Salut va descartar que les regions de Barcelona i metropolitanes, i Lleida, passessin a la fase 3 des d'aquest dilluns 15 de juny. De fet, el Ministeri de Sanitat va aprovar el pas a aquesta fase de desescalada de les regions de Girona i de la Catalunya Central, ja que era la proposta que li havia traslladat la Generalitat. Tot i això, Salut ja va avançar que demanarien un canvi de fase perquè fos efectiu abans del cap de setmana que ve. Finalment, el Procicat ha aprovat traslladar al govern espanyol que el canvi de fase sigui efectiu dijous.

Passar a la fase 3 implicarà que la Generalitat recuperi les plenes competències per regular la desescalada: "S'acabarà així, de fet i en la pràctica, com hauria d'haver passat fa setmanes, aquest estat d'alarma, que jutgem com a centralista i centralitzador que no hauria d'haver existit mai", va manifestar diumenge Torra. Serà, doncs, la Generalitat la que regularà la "nova normalitat", a la que s'entrarà a partir del dilluns 22 de juny, un cop s'acabi la darrera pròrroga de l'estat d'alarma.