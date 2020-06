El Govern demanarà que les regions de Barcelona i Lleida passin a fase 3 durant la setmana

Si el ministeri de Sanitat ho avala, les regions sanitàries de Barcelona i l'entorn metropolità i Lleida passaran durant la setmana a la fase 3. Així ho ha comunicat el president del Govern, Quim Torra, a la darrera reunió de presidents autonòmics que s'ha celebrat aquest diumenge per avaluar l'evolució de la pandèmia de coronavirus. Torra ha explicat que el Procicat aprovarà aquest dilluns que tot el país passi a la fase 3, un fet que en darrera instància ha de ser ratificat pel Govern espanyol.



Al seu torn, el president estatal, Pedro Sánchez, ha aprofitat la conferència de presidents autonòmics per anunciar-los que l'Estat reobrirà les fronteres amb els països europeus de l'espai Schengen a partir del 21 de juny, amb l'excepció de Portugal, que ha demanat esperar fins l'1 de juliol.

Passar a la fase 3 implicarà que la Generalitat recuperi les plenes competències per regular la desescalada: "S'acabarà així, de fet i en la pràctica, com hauria d'haver passat fa setmanes, aquest estat d'alarma, que jutgem com a centralista i centralitzador que no hauria d'haver existit mai", ha manifestat Torra. Serà, doncs, la Generalitat la que regularà la "nova normalitat".



Fonts de Presidència citades per l'ACN han explicat que quan estigui decretada la fase 3 a tot el país, el cap del Govern procedirà a tancar "immediatament" la fase i donant pas a la "nova normalitat" regulada pel Procicat i el Govern. Torra ha dit que cal analitzar les lliçons apreses per no repetir "errors" i "avançar". Ha destacat que la gestió del Govern espanyol amb la Covid-19 ha anat "tard", "lent" i que no es pot tornar a repetir un "155 sanitari".



També ha criticat que les reunions de Sánchez amb els presidents autonòmics han estat "monòlegs" i que caldria treballar de manera més "horitzontal i transversal". També expressat que la informació a la ciutadania és "bàsica" i que ha de ser "fidedigna, fiable i contrastable". Finalment, ha reconegut que la gestió de les residències de gent gran "es podia haver fet millor".



Com a propostes, Torra ha parlat de "reformes estructurals" en el sistema de salut, avançar cap a la integració social i sanitària "real" dels espais residencials i acabar amb l'infrafinançament "crònic" del sistema sanitari. Torra ha insistit que Catalunya necessita 15.000 milions per no tenir un Govern "asfixiat".



La decisió suposarà avançar uns dies el canvi, ja que a partir del 22 de juny s'acabarà l'estat d'alarma a tot Espanya i tots els territoris passaran a la fase de "nova normalitat", amb la mobilitat permesa per tot l'Estat.

Divendres, el ministeri de Sanitat va aprovar que Girona i la Catalunya Central passin dilluns a la fase 3. Barcelona i les regions metropolitanes i Lleida, en canvi, s'havien de mantenir en fase 2 perquè el Departament de Salut no va demanar l'avanç, tot i les demandes en aquest sentit de diversos sectors, com ara l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.