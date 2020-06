Torra acusa el Govern espanyol d'"asfixiar" econòmicament Catalunya si no pren mesures urgents

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha criticat els "vaivens" del Govern espanyol sobre el repartiment del fons extraordinari dels 16.000 milions d'euros a les autonomies. "Les promeses ens arriben retallades, la situació és molt greu, anem tard i lents", ha traslladat al cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, durant la tretzena conferència de presidents. Segons fonts del Govern, el president català ha denunciat que els nous criteris, que Sánchez ha comunicat avui, "suposen per a Catalunya una pèrdua de desenes de milions d'euros", segons els primers càlculs, i ha acusat el Govern espanyol d'"asfixiar" econòmicament Catalunya, "entorpir" la recuperació econòmica i "comprometre" les polítiques socials si no pren decisions.



"Per què sempre és Catalunya qui ha d'assumir totes les despeses?", ha insistit Torra. Davant d'això, ha exigit a Sánchez "la necessitat de prendre mesures econòmiques urgents i fer-ho ara" i ha criticat que les solucions que proposa el Govern espanyol són "per a final d'anys o inici de l'any vinent". El president ha insistit que no poder comptar "ara per ara" amb tots els recursos que necessita Catalunya és insuportable i molt greu.



Torra ha posat sobre la taula xifres "devastadores", com la pèrdua de 15.000 milions d'euros en el sector del turisme, de 9.500 en el del comerç, 1.000 en el de la cultura i 850 en el tercer sector.

Torra afirma que els nous criteris "suposen per a Catalunya una pèrdua de desenes de milions d'euros"

Per això, ha reiterat la proposta per aconseguir per a Catalunya 15.000 milions d'euros, una aposta que només depèn del Govern espanyol, afirma Torra. La proposta inclou 5.000 milions de transferències directes de l'Estat per les despeses acreditades en inversió sanitària, que sol·liciti al Mecanisme Europeu d'Estabilitat (MEDE) en nom de Catalunya un préstec de 5.000 milions, apujar a l'1% el sostre de dèficit i disposar dels 2.500 milions de superàvit i romanents dels ajuntaments.



"Si no es prenen aquestes decisions ara, el govern d’Espanya serà responsable d’asfixiar a Catalunya i d’entorpir la recuperació econòmica", ha manifestat, al mateix temps que ha afirmat que amb el pressupost de la Generalitat no poden "encarar les reclamacions" i comprometran les polítiques socials.



D'altra banda, ha lamentat no haver obtingut resposta al document que va presentar fa quinze dies al president espanyol amb les 40 mesures per reactivar l’economia. Ha afegit que hi ha moltes urgències en aquestes propostes que s'han d'abordar i que esperen una resposta.



Per últim, ha exigit la pròrroga dels ERTO i la posada en marxa de l'Íngres Mínim Vital de manera immediata, així com l'establiment d'un permís retribuït a mares i pares que han de fer-se càrrec dels seus fills o persones dependents i en la liquiditat i moratòria per a les empreses.



9.000 milions per a despeses sanitàries

Per altra banda, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat que atén a les reclamacions d'algunes de les comunitats autònomes per fer el repartiment del fons segons el pes poblacional, i no segons la despesa sanitària durant la pandèmia de cada regió, com es va plantejar inicialment. Una decisió que, entre d'altres, penalitza Catalunya, dels territoris més afectats per la pandèmia.



El president espanyol els ha comunicat que 9.000 milions es destinarien a despeses sanitàries; 2.000 milions per a un fons d'Educació i uns 5.000 milions seran per compensar la caiguda d'ingressos derivada de l'aturada econòmica. Però d'aquests últims, 800 milions aniran per compensar la disminució de la facturació dels serveis de transport, com ara el metro, les rodalies de Renfe o autobusos interurbans. Pel que fa a sanitat, l'Executiu estatal assegura que hi haurà un primer tram de 6.000 milions, de manera que la població protegida equivalent passa de pesar un 20% a un 35%, i el segon de 3.000 milions, el pes poblacional passaria del 40 al 45%.