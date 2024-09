El Govern proposarà un acord de cooperació amb l'OCDE per millorar els resultats educatius

El Govern proposarà un acord de cooperació amb l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), que organitza i gestiona les proves PISA, per "comptar amb els millors experts" i aconseguir millorar els resultats educatius.

Ho ha anunciat aquest dilluns president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durant una visita a l'escola Salvador Dalí de Figueres amb motiu de l'inici de curs. I és que les dades de l'informe del 2022 que es van donar a conèixer a finals de l'any passat van situar l'alumnat català per sota de la mitjana d'Espanya i dels països de l'OCDE.

Segons ha detallat, tindran en compte la comunitat educativa i partiran amb l'objectiu és assolir "l'excel·lència" i una educació "equitativa". El president de l'executiu català ha admès que no serà un procés "immeditat" i que no es podrà fer ni "en un mes o un any", puix "és una tasca de recorregut més llarg". Però ha assegurat que no té "cap dubte" que "comptant amb tothom" s'aconseguirà en "un futur proper".

Aquest dimarts al Consell Executiu, la consellera d'Educació, Esther Niubó, proposarà fer un acord de col·laboració amb l'OCDE, que aglutina més de 30 països. "Serà un acord per comptar amb els millors experts, amb les millors pràctiques d'arreu d'aquests països en matèria educativa i per treballar-les conjuntament amb els alumnes, amb els docents, amb la comunitat educativa i veure com podem millorar l'educació a Catalunya", ha afirmat.

"Aquest és el nostre objectiu, l'excel·lència a l'educació a Catalunya, la millor educació possible, una educació de qualitat i equitativa, que ofereixi a tots els nois i noies de Catalunya les millors oportunitats per aprendre", ha insistit. "Comptant amb tothom, aprenent de les nostres millors experiències i mirant i assessorant-nos i en el marc d'aquesta col·laboració podrem recuperar l'excel·lència educativa en un horitzó proper", ha afegit.

Inici del curs després d'uns mals resultats

El president Illa ha donat el tret de sortida al nou curs escolar des de l'escola Salvador Dalí de Figueres, amb uns 440 alumnes fins a 6è de primària i amb dues línies. Es tracta d'un centre d'alta complexitat i el president ha volgut posar en valor el seu projecte educatiu "d'èxit". Durant el seu discurs, ha indicat que és un "exemple de bona feina" com el de "tantes i tantes escoles".

El cap de l'executiu ha destacat com a grans novetats del curs la prohibició de fer servir els dispositius mòbils i els programes específics de matemàtiques, comprensió lectora i anglès. Es tracta de mesures "preparades" per l'anterior Govern de la Generalitat d'ERC i que l'actual del PSC s'ha fet seves, ha remarcat. Tot plegat, amb l'objectiu que persegueix l'executiu de "millorar l'educació", ha insistit.

Cal recordar que els resultats de Catalunya en les proves PISA del 2022 que es van donar a conèixer a finals de l'any passat van situar l'alumnat català per sota de la mitjana d'Espanya i dels països de l'OCDE. Van ser dolents especialment en matemàtiques, amb la puntuació més baixa des del 2006, així com en competència científica i comprensió lectora.