El Govern prorroga una setmana més les restriccions actuals per la Covid

El Govern ha prorrogat una setmana més, fins el diumenge 24, les restriccions que hi ha vigents a tot Catalunya per intentar controlar la pandèmia de coronavirus. L'anunci, que ja havia transcendit prèviament, s'ha oficialitzat en una roda de premsa celebrada aquest dijous al migdia després de la reunió del Procicat.



D'aquesta manera es mantenen en vigor, entre altres mesures, el confinament municipal cada dia de la setmana, el tancament de centres comercials i dels comerços amb superfícies superiors als 400 metres quadrats i durant els caps de setmana també el dels comerços no essencials, tot i que tinguin una superfície inferior als 400 metres. En la compareixença, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha comentat que es manté el creixement de la incidència de la pandèmia, que "tot i que no s'accelera no s'atura". "De moment, no veiem cap acceleració després de Nadal ni de Cap d'Any. Hem de seguir controlant les dades, però no veiem que el creixement de casos estigui aturat", afegeix.



La consellera ha avisat que la pressió assistencial -gairebé 500 persones a les UCI amb Covid i més de 2.500 en total als hospitals amb la malaltia- creixerà els propers dies, i ha puntualitzat que es pot arribar a una ocupació d'entre 750 o 800 persones a cures intensives només amb coronavirus, una situació gairebé límit.



La tercera onada de la pandèmia de coronavirus manté la força dels darrers dies, en un context en què la velocitat de propagació -o taxa Rt- i el risc de rebrot creixen. S'estan encadenant dies amb més de 4.000 positius diaris, molt per damunt dels 1.000 fixats pel Departament de Salut per avançar cap a la normalització de la vida social i econòmica.



Noves ajudes pels sectors afectats

El conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, ha anunciat que les ajudes al comerç que va haver de tancar el passat 7 de gener i haurà de seguir en la mateixa situació almenys fins el 24 de gener passaran de 2.500 a 3.750 euros. La línia total d'ajuts passarà, així, de 10 a 15 milions d'euros. Els beneficiaris seran els establiments de centres comercials i aquells amb una superfície de més de 400 metres quadrats. Pel que fa les persones que l'havien demanat abans no caldrà que facin cap tràmit i ja cobraran la xifra directament actualitzada, ha informat Tremosa, i el pagament es tramitarà abans de 15 dies.



Segons ha dit el conseller, a Catalunya hi ha 114.000 establiments comercials, dels quals la gran majoria –uns 110.000- compten amb una superfície inferior als 400 metres quadrats i han pogut obrir, tot i que amb restriccions d'aforament i havent de tancar el cap de setmana.