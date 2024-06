El Govern redueix les restriccions per sequera al sistema Ter-Llobregat i al Darnius-Boadella

Les reserves d'aigua de les conques internes de Catalunya segueixen a l'alça i ja arriben al 36,4% de la seva capacitat. Per això, el Govern ha decidit relaxar les restriccions per sequera a dos dels principals sistemes del país: el sistema Ter-Llobregat, que passa de la fase d'excepcionalitat a la fase d'alerta, i el sistema Darnius-Boadella, que passa de la fase d'emergència 2 a 1, segons ha acordat la Comissió Interdepartamental de Sequera aquest dimarts. I tot plegat a les portes de l'estiu.



L'entrada en vigor es produirà a principis de la setmana vinent, quan es publiqui la resolució al Diari Oficial de la Generalitat. La decisió s'ha pres arran de la recuperació de les reserves d'aigua, que estan al 38,5%, amb 236 hectòmetres cúbics, a l'àmbit del Ter-Llobregat; i gairebé al 23% al Darnius-Boadella, segons les darreres dades de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

Tant el Ter-Llobregat com el sistema Darnius-Boadella han doblat les seves reserves gràcies a les darreres pluges

Amb aquest canvi, el Ter-Llobregat -que abasteix el 75% de la població catalana, unes 6 milions de persones- torna a l'escenari en què es trobava al novembre del 2022. A principis de març, les reserves en aquest àmbit eren del 15% amb 91 hectòmetres cúbics. Pel que fa al Darnius-Boadella la recuperació és més lenta però en tres mesos ha doblat els seus volums, guanyant més de 8 hm3, ja que a principis de març estava a l'11%.

A partir de l'entrada en vigor dels canvis de fase, hi haurà 12 municipis (35.007 habitants) en situació de normalitat, 52 (785.232) en prealerta, 255 (més de sis milions d'habitants) en alerta, 293 (678.728) en excepcionalitat i 17 (151.516 habitants) en emergència I.

Pel que fa a la resta de sistemes de Catalunya, dos segueixen en normalitat (Banyoles i l'aqüífer de Tarragona); un en prealerta (Consorci d'Aigües de Tarragona), cinc en alerta (aqüífer del Baix Ter, capçalera del Llobregat, embassaments del Ter, embassaments del Llobregat i del sistema Ter-Llobregat); vuit en excepcionalitat (Anoia Gaià, aqüífers del Fluvià, Muga i Carme Capellades, capçalera del Ter, Empordà, Llobregat mig, Prades Llaberia i Serralada Transversal) i dos en emergència I (Riudecanyes i els municipis de Vallirana, Vacarisses i Sant Feliu de Codines; i Darnius Boadella).

Reducció d'usos d'aigua i algunes prohibicions

En el cas de la fase d'alerta del Ter-Llobregat, les limitacions són d'una reducció d'aigua respecte al consum normal del 30% per a usos recreatius que impliquin reg i del 5% per a altres usos recreatius, del 25% per a reg agrícola, del 10% per a usos ramaders i del 5% per a usos industrials. A més, el consum per habitant i dia pot augmentar d'un màxim de 220 a 250 litres.

Pel que fa a l'abastament domèstic, s'estableixen limitacions particulars per a determinats usos urbans que han de complir tots els municipis com les limitacions en el reg de jardins i zones verdes, la prohibició d'omplir fonts ornamentals, la prohibició a particular de la neteja de carrers amb aigua de xarxa, limitacions per omplir piscines i també per netejar vehicles.

En fase d'emergència I, a banda de l'increment del límit en el consum d'aigua, desapareixen algunes prohibicions, com la de tancar les dutxes dels gimnasos. A més, es permeten 180 litres per habitant.

Segueixen les obres per adaptar-se a èpoques de sequera

Tot i la millora de la situació hidrològica, el Govern ha destacat que continua treballant per incrementar la disponibilitat d'aigua. Com a mesures estructurals, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) està construint diversos pous al tram final de Besòs -Montcada, Barcelona i Sant Adrià del Besòs-, que preveu tenir enllestits al juliol. Aquests sis pous serviran per aportar aigua a les futures plantes potabilitzadores que es construiran en aquesta zona, i de les quals l'ACA està redactant els projectes bàsics.

En l'àmbit de l'Alt Empordà, segueixen duent-se a terme treballs per aportar aigua regenerada al riu la Muga iel desplegament de 12 dessalinitzadores mòbils en diversos punts de la comarca. Aquestes plantes, que les està habilitant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona amb finançament del Govern, estaran operatives durant les properes setmanes. També en aquesta comarca, l'ACA ha aprovat el conveni per a la construcció de diversos pous a l'entorn de Peralada, amb l’objectiu de disposar de més aigua a les xarxes d'abastament que hi ha en aquesta zona, amb una inversió de 4,4 milions.

L'ens d'abastament d'aigua ATL continua executant les obres d'emergència de noves connexions a la xarxa Ter-Llobregat dels municipis de Vallirana (Baix Llobregat) i nou localitats de l'Anoia i del Bages amb reserves inestables.